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    Головин – о матче с «Ростовом»: «Нам выпала возможность сократить отставание от «Локо»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова».

    «Будет непростой матч. С ростовчанами всегда сложно играть. Мы очень давно не побеждали в Ростове, а сопернику нужны очки, чтобы не попасть в стыковые матчи.

    Но нам выпала возможность сократить отставание от «Локомотив», и мы постараемся ее не упустить», – сказал Головин.

    Матч «Ростов» – ЦСКА начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.04.2018 13:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 15:51

      Шанс есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 13:30

      Вам уже все эксперты отдали победу! Против только ростовчане!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 апреля 2018, 13:15

      Головин подумал головой и голова выдала победу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Сержтир 1 апреля 2018, 13:26

      Острослов...млять..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир > BarStep 1 апреля 2018, 14:05

      Ведь правда весело.

      0
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