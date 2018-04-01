Головин – о матче с «Ростовом»: «Нам выпала возможность сократить отставание от «Локо»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Будет непростой матч. С ростовчанами всегда сложно играть. Мы очень давно не побеждали в Ростове, а сопернику нужны очки, чтобы не попасть в стыковые матчи.

Но нам выпала возможность сократить отставание от «Локомотив», и мы постараемся ее не упустить», – сказал Головин.

Матч «Ростов» – ЦСКА начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.