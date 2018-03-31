Промес, Луис Адриано и Зе Луиш выйдут в атаке «Спартака»; Погребняк сыграет впереди у «Тосно»

«Спартак» и «Тосно» определились с стартовыми составами на поединок 24 тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Самедов, Фернандо, Промес, Глушаков, Луис Адриано, Зе Луиш.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Роша, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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