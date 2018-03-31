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Промес, Луис Адриано и Зе Луиш выйдут в атаке «Спартака»; Погребняк сыграет впереди у «Тосно»

31 марта 2018, 18:13
14

«Спартак» и «Тосно» определились с стартовыми составами на поединок 24 тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Самедов, Фернандо, Промес, Глушаков, Луис Адриано, Зе Луиш.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Роша, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно
Комментарии (14)
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a-rakhmatov
1522509502
У Спартачей реальный шанс сократить отставание от Локо до 2 очков.....удачи в чемпионской гонке))
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OfaZavr
1522510395
верим в победу! Вперед Спартак!
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oyabun
1522510507
После неожиданного поражения Локо, Спартак просто обязан выигрывать без вариантов
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Бакланы доедают крышу
1522511186
прекрасным вариантом будет 4-0 и автогол подгребняка)
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DOCTOR PENALTY
1522511841
Такого шанса больше не будет. Только победа!!!
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OldenVad
1522514525
Судья явно теряет контроль над игрой
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vitvik
1522515110
В самую девяточку и в раздевалку. Очень красиво.
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oyabun
1522515194
Отвратительная игра в исполнении Спартака в 1 тайме. Посмотрим на второй..
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Сибирь за Спартак
1522515777
Ошибка за ошибкой. Не нужно плести кружева, тупо лезьте в обводку у штрафной на фолы, а Фернандо забьет сколько надо. Если его не удалят к тому времени.
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OldenVad
1522518393
Привет Кутепову!
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