Артем Ребров объяснил, почему ездит на электричке

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров на одну из последних тренировок перед матчем 24 тура РФПЛ против «Тосно» ехал на электричке. Фотографию, посвященную этому событию, футболист опубликовал в социальной сети.

– Ооооо, а это что такая редкость?

– Просто не часто встретишь известного футболиста в электричке.

– Не знаю, чему тут удивляться. Я часто так поступаю, да и в метро нередко спускаюсь. Ничего такого в этом не вижу.

– Много автографов раздали, пока ехали в Тарасовку с Ярославского вокзала?

– В метро, бывает, просят расписаться, а вот в электричке, не поверите, в мою сторону даже никто не посмотрел.