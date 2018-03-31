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Артем Ребров объяснил, почему ездит на электричке

31 марта 2018, 09:45
13

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров на одну из последних тренировок перед матчем 24 тура РФПЛ против «Тосно» ехал на электричке. Фотографию, посвященную этому событию, футболист опубликовал в социальной сети.

– Ооооо, а это что такая редкость?

– Просто не часто встретишь известного футболиста в электричке.

– Не знаю, чему тут удивляться. Я часто так поступаю, да и в метро нередко спускаюсь. Ничего такого в этом не вижу.

– Много автографов раздали, пока ехали в Тарасовку с Ярославского вокзала?

– В метро, бывает, просят расписаться, а вот в электричке, не поверите, в мою сторону даже никто не посмотрел.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (13)
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ElninoO
1522480357
Чо это он тут спонсора конкурента пиарит!!! ))
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Татарин за ЦСКА
1522481431
в метро перилы целует наверно.(шутка)
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Спартач_навсегда
1522481740
Каррера забрал ключи от машины))
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iBragim2102
1522482948
Место таких тупых новостей, лучше бы писали по какому какой и во сколько будет показывать футбол матч тв
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спанчес
1522483932
ну почему же не поверю охотно поверю
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cska-62
1522485555
Просто Ребров в духе патриотизма решил опровергнуть тезис известной песни Андрея Макаревича "Звёзды не ездят в метро"! :-)))
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Nekit92
1522487313
Наверно машину разбил просто... небось в жену штангу въехал))
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GrizzlyD
1522495637
в запасе он, вот и ездит на чем придется
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zigbert
1522566027
Никто просто не ожидал что Ребров окажется на электричке.
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