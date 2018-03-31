Глушаков: «Приятно получить «Серебряную лань» по решению журналистов, которые троллили меня за переход в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал вручение приза «Серебряная лань» красно-белым.

«Серебряная лань» – очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь «Лань» – наша!

Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года. Я с большим уважением отношусь к профессии журналиста и считаю ее одной из самых сложных.

Спасибо Вам, глубоко-уважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду!» – написал Глушаков в своем инстаграме.

Премию «Серебряная лань» по итогам года вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР).