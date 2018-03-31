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  • Глушаков: «Приятно получить «Серебряную лань» по решению журналистов, которые троллили меня за переход в «Спартак»

Глушаков: «Приятно получить «Серебряную лань» по решению журналистов, которые троллили меня за переход в «Спартак»

31 марта 2018, 01:18
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал вручение приза «Серебряная лань» красно-белым.

«Серебряная лань» – очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь «Лань» – наша!

Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года. Я с большим уважением отношусь к профессии журналиста и считаю ее одной из самых сложных.

Спасибо Вам, глубоко-уважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду!» – написал Глушаков в своем инстаграме.

Премию «Серебряная лань» по итогам года вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР).

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (10)
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Zeff
1522450273
За какие заслуги? Может за рекордные 0:7? Так за это деревяного осла уши полагаются.
Ответить
Бакланы доедают крышу
1522452279
Все нормально Денис, паредесу резинового молло сбг фан подарили)
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Африканскaя чумa cвинeй
1522459149
По результатам игры за сборную надо было ещё "Чугунного сайгака" присудить и "Золотого дельфина" за прошлогодний матч с Томью
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борманбек
1522464094
подарки всегда приятно получать
Ответить
frizom
1522477577
приятно когда награда заслужена, а она такова и есть! В прошлом году Спартак был лучшей командой в стране, даже с учетом матча с Ливерпулем.
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Федя Кабак
1522477669
А сборной можно вручить усатую лань))
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