Ибрагимович провел первую тренировку в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович провел первую тренировку в американском клубе.

Швед прибыл в Лос-Анджелес сегодня утром. Напомним, что на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» согласился разорвать с ним контракт, после чего Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ближайший матч команды состоится завтра. Это будет дерби с клубом «Лос-Анджелес».

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