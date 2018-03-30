Попов: «Перенос матча «Амкар» – «Локомотив» воспринял как продажу. Так не должно быть»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал перенос матча 24-го тура РФПЛ между пермским клубом и «Локомотивом».

«Воспринял перенос матча «Амкар» — «Локомотив» в Москву как продажу. Ну а как по-другому это назвать? Полный бред со стороны «Амкара».

Они в очередной раз подставили своих болельщиков. Так не должно быть. Какими коврижками надо было завлечь «Амкар», чтобы он согласился сыграть такую важную игру на поле соперника? Значит, руководству клуба ничего не надо. Надеюсь, футболисты сами все сделают и докажут. Я в них верю до конца: в тренера, в команду. Раз их кинуло руководство, сами выберутся из этой ситуации. Так бывало уже не раз», – сказал Попов.

Матч 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» состоится завтра в Москве на стадионе «РЖД-Арена».