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  • Каррера: «Погребняк не любит «Спартак»? Я этого не знал. Тогда я не люблю Погребняка!»

Каррера: «Погребняк не любит «Спартак»? Я этого не знал. Тогда я не люблю Погребняка!»

30 марта 2018, 19:11
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно».

– Погребняк раньше играл за «Спартак», но теперь свой родной клуб не любит и всегда рвется ему забить.

– Я этого не знал, меня тогда в «Спартаке» еще не было. Он не любит «Спартак»? Тогда я тоже не люблю его!

– Если вспоминать первый матч первого круга, он вышел достаточно неудачным. Как поменялся «Тосно» и что сделать, чтобы вновь не потерять очки?

– (Усмехается) Хороший вопрос. Нельзя сказать, что нам тогда не повезло. Мы сами облажались. Мы были уверены, что три очка у нас уже в кармане, но до финального свистка в футболе ничего не заканчивается. Завтра посмотрим, как «Тосно» будет действовать. Сделаем все, чтобы победить.

Матч «Спартак» – «Тосно» состоится 31 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Спартак Погребняк Павел Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Бакланы доедают крышу
1522426826
Подгребняка никто не любит
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OfaZavr
1522427722
молодец Массимо хорошо ответил))
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Полная Канистра
1522427890
где бы погреб не играл везде его потом не любили из за мнимого высокомерия о себе одним словом мразь
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Urry
1522430591
И они оба не любили друг друга
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srg38
1522430804
А если я не люблю Погребного то значит я люблю Спартак? я что то запутался
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piligrim1986
1522431352
хаха,красава
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termis
1522432292
Просто погреб черт.
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Бухбух
1522436343
Погребняк не любит "Спартак". Он любит деньги.
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frizom
1522443171
ахаха Массимо чотко ответил. Правильно не надо любить этого Погреба ))
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