Каррера: «Погребняк не любит «Спартак»? Я этого не знал. Тогда я не люблю Погребняка!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно».

– Погребняк раньше играл за «Спартак», но теперь свой родной клуб не любит и всегда рвется ему забить.

– Я этого не знал, меня тогда в «Спартаке» еще не было. Он не любит «Спартак»? Тогда я тоже не люблю его!

– Если вспоминать первый матч первого круга, он вышел достаточно неудачным. Как поменялся «Тосно» и что сделать, чтобы вновь не потерять очки?

– (Усмехается) Хороший вопрос. Нельзя сказать, что нам тогда не повезло. Мы сами облажались. Мы были уверены, что три очка у нас уже в кармане, но до финального свистка в футболе ничего не заканчивается. Завтра посмотрим, как «Тосно» будет действовать. Сделаем все, чтобы победить.

Матч «Спартак» – «Тосно» состоится 31 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.