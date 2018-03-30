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  • Генич: «Зенит» мастеровитее «Уфы». За счет индивидуального класса игроков петербуржцы добудут скромную победу»

Генич: «Зенит» мастеровитее «Уфы». За счет индивидуального класса игроков петербуржцы добудут скромную победу»

30 марта 2018, 17:48
8

Комментатор Константин Генич заявил, что «Зениту» некуда больше отступать, поэтому петербуржцы обязаны победить «Уфу» в матче 24 тура РФПЛ. По его словам, сине-бело-голубые добьются успеха за счет общего класса своих футболистов.

«Сергей Семак здорово работает в Уфе, и многие инсайдерские каналы отправляют его в Петербург, где Семака ждут и весьма трепетно к нему относятся. Однако амбиции нынешнего «Зенита» простираются гораздо дальше РФПЛ. Да, с Роберто Манчини команде не удалось удачно выступать в еврокубках, но сейчас петербуржцам отступать уже некуда после трех ничьих-то подряд.

У «Зенита» есть игровые и кадровые проблемы, голы даются с превеликим трудом. Куда подевался Полоз, во что играет Ерохин, почему пришедший Набиуллин не сыграл пока ни одного матча? Вопросов много, а сама игра «Зенита» оставляет довольно печальное впечатление.

«Уфа» ожидаемо хорошо сыграла против «Краснодара» с точки зрения обороны. Но антикомпенсация должна прилететь: часто бывает такое, что берешь очки в равной игре с топовой командой и тебе аукается уже в следующем туре. «Зенит» помастеровитее «Уфы». Исключительно за счет индивидуального класса игроков гости увезут скромную победу», – сказал Генич.

Поединок «Уфа» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Генич Константин
Комментарии (8)
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1522422971
Кокорина нет Кузяева нет кто забивать то будет?
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raritet
1522426945
Это как играть 50 лет в спортлото и надеяться на чудо . А чуда все нет, а есть Зенит.
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Александ1982
1522428431
Уфа вперед!!! верим можете все сделать красиво!!
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С@НЁК.
1522428521
Посмотрим
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paracetamol
1522430051
Ну не будет же Семак гадить клубу, который скоро возглавит. Ну а УФА? Семак в Зенит, Уфа - в пердив.
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Бухбух
1522436672
Если Уфа обыграет Зенит, что вполне возможно, то следующий тренер Зенита - Семак.
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Йост
1522444690
Ждем с нетерпением...
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