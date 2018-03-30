Решение по делу Погребняка перенесено на 10 апреля

Палата по разрешению споров РФС отложило решение по делу нападающего «Тосно» Павла Погребняка, требующего у своего бывшего клуба «Динамо» 60 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта.

«Палата по разрешению споров сегодня не вынесет решение по делу Павла Погребняка и «Динамо» Москва. Показания самого Павла были получены, после чего он уехал на тренировку. Перед вынесением решения Палата хочет услышать и главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Заседание перенесено на 10 апреля», – сказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Напомним, в январе «Динамо» расторгло сотрудничество с 34-летним футболистом в одностороннем порядке. Форвард подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС с требованием выплатить компенсацию. В феврале Погребняк присоединился к «Тосно».