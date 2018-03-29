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Погребняк рассказал о зарплате в «Тосно»

29 марта 2018, 16:36
10

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о зарплате в новом клубе и судебном процессе с «Динамо», которое ранее расторгнуло с ним контракт за нарушение обязательств.

«Действительно, сейчас зарплата у меня меньше, чем была в обществе, которое вы упомянули. В 10 раз? Ну… Да, пожалуй, примерно о таких цифрах идeт речь. Я действительно очень хотел играть именно в Премьер-Лиге и доказать себе, что ещe могу приносить пользу на поле. Чувствовал в себе силы.

От заседания палаты по разрешению споров РФС жду, что справедливость восторжествует. Я нисколько не сомневаюсь в компетенции палаты. Главное, чтобы всe было прозрачно. Нам скрывать нечего. Правда на нашей стороне!» – сказал экс-футболист сборной России.

В текущем сезоне РФПЛ 34-летний форвард принял участие в четырех играх и не отметился результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Динамо Погребняк Павел
Комментарии (10)
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neutral person
1522331087
Это много для футболиста
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Жёлто-синий
1522331302
Верните погребу честно заработанные 20 лямов
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Куртуазные манеры
1522338508
В конце сезона и эта зарплата уменьшится минимум в десять раз.
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777+
1522339866
В десять раз меньше чем в Динамо? Заметное понижение! Но в среднем "ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ" - НОРМАЛЬНАЯ!!!.....))))
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Бухбух
1522342136
"Нам скрывать нечего". Это про кого еще он говорит: "нам" ?
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zigbert
1522343004
А что ему остается делать,ждать результатов от палаты по разрешению споров РФС.В Тосно он пока занимает ведущие позиции ,хотя в зарплате и потерял значительно,он действующий игрок.
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Нас Много
1522348647
Был, да спёкся...
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арейская
1522359325
Как не отметился? А гол в Кубке России 28 февраля в счет не идёт, или здесь речь идёт только о чемпионате?
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СОКОЛ САРАТОВ
1522386359
всё течёт всё меняется
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