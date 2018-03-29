Погребняк рассказал о зарплате в «Тосно»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о зарплате в новом клубе и судебном процессе с «Динамо», которое ранее расторгнуло с ним контракт за нарушение обязательств.

«Действительно, сейчас зарплата у меня меньше, чем была в обществе, которое вы упомянули. В 10 раз? Ну… Да, пожалуй, примерно о таких цифрах идeт речь. Я действительно очень хотел играть именно в Премьер-Лиге и доказать себе, что ещe могу приносить пользу на поле. Чувствовал в себе силы.



От заседания палаты по разрешению споров РФС жду, что справедливость восторжествует. Я нисколько не сомневаюсь в компетенции палаты. Главное, чтобы всe было прозрачно. Нам скрывать нечего. Правда на нашей стороне!» – сказал экс-футболист сборной России.

В текущем сезоне РФПЛ 34-летний форвард принял участие в четырех играх и не отметился результативными действиями.