Игроки сборной Испании получат по 800 тысяч евро, если выиграют ЧМ-2018

Издание Marca сообщило размер премиальных для футболистов сборной Испании в случае победы на чемпионате мира.

Согласно источнику, каждый из 23 членов заявки Хулена Лопетеги может получить 800 тысяч евро.

Решение согласовано, но ожидает утверждения Королевской испанской футбольной федерацией, которая в ближайшее время выберет нового главу.

Прежде испанцы побеждали на первенствах мира только однажды – в 2010 году.

Соперниками команды Испании по группе B стали сборные Португалии, Марокко и Ирана.