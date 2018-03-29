Мбаппе счастлив обыграть Россию

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отметил, что ему было легко найти общий язык с партнерами в национальной команде.

«Я был счастлив обыграть Россию. Для нападающего всегда важно забивать голы, но не это самое главное.

В этом матче я играл с Усмане Дембеле и Антони Марсьялем, с которыми я легко нашел общий язык. Но нам все равно предстоит еще поработать над нашими связями.

В любом случае это было хороший матч для нас», – приводит слова Мбаппе Sports Mole.

Напомним, товарищеская встреча Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.