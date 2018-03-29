Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович? Это не простой смертный»

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зигфрид Шмид поделился мнением о нападающем Златане Ибрагимовиче. Также Шмид рассказал о шансах шведа сыграть в субботнем дерби с «Лос-Анджелесом».

«Вы говорите о Златане Ибрагимовиче. Это не простой смертный. Уверен, он скажет вам то же самое.

Он любит состязания, ему нравятся вызовы. Сыграет ли он в субботу 90 минут? Не сыграет. Но сыграет ли он какую-то роль в этой игре? Вполне может быть. Он великий футболист, играл как единственного нападающего, так и второго форварда. Он играл во всех схемах, он знает, как играть в футбол», – сказал Шмид.

Напомним, что Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» на прошлой неделе.