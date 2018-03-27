«Зенит» назвал ситуацию с очередями на входе «Санкт-Петербурга» нормальной

Санкт-петербургский «Зенит» в лице директора по инфраструктуре Владимира Литвинова отреагировал на ситуацию, возникшую на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3). Не все болельщики попали на трибуны к стартовому свистку.

«Первая проблема – рабочий день, а начало матча в 18:50. Основная масса людей, пиковая нагрузка пришлась на 18:40, перед самым началом матча. То есть люди просто поздно пришли с работы. Я смотрел по камерам города, что люди только шли на стадион в конце первого тайма.

Второе – распределение потоков по входным группам осуществляется по договоренности с Российским футбольным союзом оргкомитетом «Россия-2018», то есть по сути волонтеры проходят сейчас боевое крещение перед чемпионатом мира, а загрузка сегодня максимальная, какая будет и на чемпионате мира.

Третье – досмотровые мероприятия во входных группах обеспечиваются курсантами МВД. На самом деле, к их работе не придраться: они очень качественно досматривают, сами понимаете, что в неспокойное время живем, они даже чересчур ответственно подходят, но это не претензия, а, наоборот, похвала, ведь стадион является объектом повышенной опасности. А ведь люди приходят с ноутбуками, телефонами, в куртках, а это все надо показывать, открывать.

Ничего из ряда вон выходящего не произошло. Мы сталкивались с этим еще при организации матчей Кубка конфедераций, а также в первых тестовых матчах. Сейчас мы наблюдаем сценарий максимальной загрузки в экстремальных условиях. Я не вижу ничего критичного, с учетом обстоятельств это нормальная ситуация», – сказал функционер.

Стадион примет полуфинальный матч ЧМ-2018.

Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять