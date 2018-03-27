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  • «Зенит» назвал ситуацию с очередями на входе «Санкт-Петербурга» нормальной

«Зенит» назвал ситуацию с очередями на входе «Санкт-Петербурга» нормальной

27 марта 2018, 23:27
14

Санкт-петербургский «Зенит» в лице директора по инфраструктуре Владимира Литвинова отреагировал на ситуацию, возникшую на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3). Не все болельщики попали на трибуны к стартовому свистку.

«Первая проблема – рабочий день, а начало матча в 18:50. Основная масса людей, пиковая нагрузка пришлась на 18:40, перед самым началом матча. То есть люди просто поздно пришли с работы. Я смотрел по камерам города, что люди только шли на стадион в конце первого тайма.

Второе – распределение потоков по входным группам осуществляется по договоренности с Российским футбольным союзом оргкомитетом «Россия-2018», то есть по сути волонтеры проходят сейчас боевое крещение перед чемпионатом мира, а загрузка сегодня максимальная, какая будет и на чемпионате мира.

Третье – досмотровые мероприятия во входных группах обеспечиваются курсантами МВД. На самом деле, к их работе не придраться: они очень качественно досматривают, сами понимаете, что в неспокойное время живем, они даже чересчур ответственно подходят, но это не претензия, а, наоборот, похвала, ведь стадион является объектом повышенной опасности. А ведь люди приходят с ноутбуками, телефонами, в куртках, а это все надо показывать, открывать.

Ничего из ряда вон выходящего не произошло. Мы сталкивались с этим еще при организации матчей Кубка конфедераций, а также в первых тестовых матчах. Сейчас мы наблюдаем сценарий максимальной загрузки в экстремальных условиях. Я не вижу ничего критичного, с учетом обстоятельств это нормальная ситуация», – сказал функционер.

Стадион примет полуфинальный матч ЧМ-2018.

Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Франция Зенит
Комментарии (14)
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GoldPlayFIFARus9
1522182957
А зачем стюарды нужны,если опять шмон устраивают мусора?
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vladik12
1522183214
Для "Зенита" нормально все, кроме темнокожих в команде.
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anatolich72
1522184536
Современная арена ,форменное безобразие,Питер хватит позориться.
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СОКОЛ САРАТОВ
1522184577
всё правильно
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Sanek85
1522185319
Бомжары сраные опять обосрались!!!
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mamba9090909
1522209779
Надо раньше приходить.
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Диктор
1522212589
Для Питера это норма,слов нет.
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Varnes
1522218657
Надо вовремя приходить и все будет ОК! Матчи кубка конфедераций продемонстрировали отличную готовность всей инфраструктуры к большим мероприятиям. P.S. Регулярно хожу на стадион в Питере, нареканий минимум и то это скорее придирки.
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Vratarь
1522223176
В продаже появятся билеты игрового дня. По ним вы сможете с раннего утра провести экскурсию по стадиону, осмотреть и подготовить своё место перед вечерней игрой, воспользоваться услугами разносной кухни и вздремнуть после обеда - приходи заранее, болельщик!! (Цена договорная)
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raritet
1522229149
Это все в самом деле надуманно. Если вы идете на самый большой стадион в Городе , то наверное нужно понимать, какое время вам нужно чтобы хотя бы знать куда вам идти.Даже в Мариинку и то нужно время чтобы добраться до своих мест, а тут объект такого масштаба.
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