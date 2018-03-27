По словам болельщиков, 40% зрителей попали на матч Россия – Франция к концу первого тайма

Болельщик сборной России Николас Муньешули раскритиковал организацию товарищеского матча между командой и сборной Франции (1:3). Не все зрители попали на встречу вовремя.

– Мы приехали за 40 -50 минут до начала. И уже в 18.20 образовались громадные очереди. Причем абсолютно у всех входов. В итоге попали на трибуны только за пять минут до свистка на перерыв. Первый тайм фактически не видели…

– В чем главная причина?

– Все очень плохо организовано. Я постоянно хожу на футбол. Если на домашних встречах «Зенита» работают профессиональные стюарды и все нормально, то здесь досмотр осуществляли курсанты университета МВД. Такое ощущение, что они впервые это делали. Абсолютно не знали, что нужно, а что нельзя.

– В смысле?

– Допустим, сумки сначала проверяли. А потом и повторно просили их открыть. Все очень медленно. Думаю, 30-40 процентов зрителей попали на игру лишь к середине или даже к концу первого тайма…

– Как стюарды, сотрудники службы безопасности объясняли такую задержку?

– Мы задавали вопросы. Но ребята молодые – первый, второй курсы. Растерянные. Ничего ответить не могут. Девочки вообще не понимают, что нужно делать. Впервые столкнулись с такой процедурой. Вообще не понятно, что на такое крупное футбольное мероприятие привлекают курсантов.

– Сотрудник службы безопасности стадиона сказал нашему корреспонденту, что такой долгий досмотр вызван новыми требованиями безопасности, мол, международный уровень.

– Возможно. Но ведь организаторы могли предупредить, чтобы приезжали заранее. Однако никто этого не сделал. В итоге большое количество людей, поверьте мне на слово, простояли, не посмотрев первый тайм.

Главные выводы по матчу Россия – Франция