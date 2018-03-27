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  • По словам болельщиков, 40% зрителей попали на матч Россия – Франция к концу первого тайма

По словам болельщиков, 40% зрителей попали на матч Россия – Франция к концу первого тайма

27 марта 2018, 21:25
5

Болельщик сборной России Николас Муньешули раскритиковал организацию товарищеского матча между командой и сборной Франции (1:3). Не все зрители попали на встречу вовремя.

– Мы приехали за 40 -50 минут до начала. И уже в 18.20 образовались громадные очереди. Причем абсолютно у всех входов. В итоге попали на трибуны только за пять минут до свистка на перерыв. Первый тайм фактически не видели…

– В чем главная причина?

– Все очень плохо организовано. Я постоянно хожу на футбол. Если на домашних встречах «Зенита» работают профессиональные стюарды и все нормально, то здесь досмотр осуществляли курсанты университета МВД. Такое ощущение, что они впервые это делали. Абсолютно не знали, что нужно, а что нельзя.

– В смысле?

– Допустим, сумки сначала проверяли. А потом и повторно просили их открыть. Все очень медленно. Думаю, 30-40 процентов зрителей попали на игру лишь к середине или даже к концу первого тайма…

– Как стюарды, сотрудники службы безопасности объясняли такую задержку?

– Мы задавали вопросы. Но ребята молодые – первый, второй курсы. Растерянные. Ничего ответить не могут. Девочки вообще не понимают, что нужно делать. Впервые столкнулись с такой процедурой. Вообще не понятно, что на такое крупное футбольное мероприятие привлекают курсантов.

– Сотрудник службы безопасности стадиона сказал нашему корреспонденту, что такой долгий досмотр вызван новыми требованиями безопасности, мол, международный уровень.

– Возможно. Но ведь организаторы могли предупредить, чтобы приезжали заранее. Однако никто этого не сделал. В итоге большое количество людей, поверьте мне на слово, простояли, не посмотрев первый тайм.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Франция
Комментарии (5)
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Опорник84
1522175720
Можно было и вообще не ходить!
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alexa1995
1522177709
Опять на авось надеются, а если вдруг теракт будет? Кто отвечать будет? Стюардов нужно было с осени готовить на матчах ЧР.
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Inks
1522179617
досмотр - это адский труд. когда через тебя проходит человек 800 за 3 часа... доводилось в чопе работать, знаю о чем говорю
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acor94
1522180338
Хожу на Зенит, обычно выхожу из метро Крестовский остров за час до матча и за 10 минут до начала я уже на своем месте. Сегодня приехал так же, но если б нам не заняли место в очереди друзья, наверено тоже весь тайм пропустил бы. В итоге сел на место в 13 минут.
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vick-north-west
1522180767
Нос вынем - хвост воткнём. Зато в этот раз не слышно воплей, что покинули трибуны только к концу третьего тайма.
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