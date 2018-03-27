Главные выводы по матчу Россия – Франция

Результат чуть лучше, но проблемы не решаются.

Нойштедтер вышел. И что?

По сравнению с матчем против Бразилии Черчесов поменял одну персоналию в центре обороны. Вместо Ильи Кутепова в составе появился Роман Нойштедтер. В клубе Нойштедтер уже два года играет именно на позиции центрального защитника, поэтому можно забыть о его месте в опорной зоне. Черчесова просили привлечь Романа сразу после Бразилии. Главный тренер сборной согласился, забыв даже о походе Нойштедтера в ночной клуб.

С этими изменениями порядка в обороне стало немного больше, но провалы все равно были. Тот же Роман не всегда находил правильное взаимопонимание с Луневым. Голкиперу даже приходилось выносить мяч в падении, а главное спасение Лунев сделал в середине первого тайма. Тогда он отразил удар в упор. В моменте с первым и третьим голами французов Мбаппе один в один легко обыгрывал именно Нойштедтера. Люди меняются, моменты возникают, мячи все равно пропускаем. Пусть второй гол французов и влетел прямым ударом со штрафного.

Мы умеем реагировать

При счете 0:2 Черчесов поменял игровую схему. Вместо игравшего под нападающим Миранчука на поле вышел Заболотный. И тут замена сработала. Заболотный первым же игровым действием получил желтую карточку, но начал оказывать давление на соперника. Французы не сразу разобрались в изменениях нашей команды, поэтому дали свободу Смолову. Смольников хорошо подключился к атаке и прострелил на свободного форварда. В такой ситуации промахнуться было уже сложно. Сборная России забила гол и показала, что не все совсем безнадежно.

В концовке Черчесов почти удивил. Перед матчем ходили слухи, что он может попробовать опорника Швеца в центре обороны. Швец вышел на замену, но все-таки отыграл в опорной зоне. Хотя именно в моменте с третьим пропущенным голом он оказался на уровне линии обороны. Потом Черчесов дал шанс Черышеву и перешел на схему с двумя центральными защитниками. Кажется, что сделал это он слишком поздно. За последние минуты опасным ударом отметился только все тот же Смолов.

Черчесов ищет лучшее

Фланги обороны – самые беспроблемные позиции в нашей сборной. Там у Черчесова есть большой выбор качественных игроков. В игре с Францией тренер решил попробовать максимальное количество футболистов. Первый тайм отыграли Жирков и Самедов. Модель с ними можно условно назвать атакующей, потому что оба часто подключались к атаке. На второй тайм вышли Рауш и Смольников – ребята скоростные, но больше нацеленные на оборону. Смольников сделал голевую передачу и записал лишний балл в свою пользу при конкуренции.

В перспективе у Черчесова будет в наличии еще и Фернандес. Сейчас сложно сказать, кто из них будет основным на чемпионате мира. Наверное, для определения стартового состава на более важные игры и нужны такие товарищеские матчи.

Реализации нет

Помните момент из матча с Бразилией, когда Заболотный не смог добить мяч в пустые ворота? В игре с Францией у нашей сборной возникли сразу два голевых момента, которые в любой другой ситуации изменили бы цифры на табло. В первом тайме прострел с фланга завершал капитан Смолов. Он пробил в касание, но Льорис вытянулся и отбил удар. Потом не забил уже Владимир Гранат, сыгравший на добивании у чужих ворот. Он просто не попал в створ.

Проблема команд уровня сборной России – малое количество моментов и их реализация. Шансы на успех с командой уровня Франции будут только при нескольких забитых мячах. Иногда кажется, что российская сборная разучилась забивать. Даже у Федора Смолова за две игры это получилось только раз. Матч против Испании сейчас кажется давно забытой сказкой.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.

Для чего все это?

Сборная России сыграла с Францией и Бразилией. За две встречи наша команда получила шесть мячей в свои ворота и забила только раз. Рекламы сборной и показа каких-то качественных наработок не получилось. Команду теперь только критикуют, а она выглядит слабо подготовленной к чемпионату мира.

У матча с Францией была одна важная роль – мы окончательно оценили и увидели текущий уровень нашей сборной. Переоценивать его не нужно, недооценивать – тоже. Сборные России и Франции сейчас решают абсолютно разные задачи. Для успешного выступления на групповом этапе коллективу Черчесова может хватить текущих умений. Но прибавлять все равно нужно.

Текстовый онлайн матча Россия – Франция