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    Главные выводы по матчу Россия – Франция


    2.8
    Голосов: 10
    27.03.2018 20:45
    Результат чуть лучше, но проблемы не решаются.

    Нойштедтер вышел. И что?

    По сравнению с матчем против Бразилии Черчесов поменял одну персоналию в центре обороны. Вместо Ильи Кутепова в составе появился Роман Нойштедтер. В клубе Нойштедтер уже два года играет именно на позиции центрального защитника, поэтому можно забыть о его месте в опорной зоне. Черчесова просили привлечь Романа сразу после Бразилии. Главный тренер сборной согласился, забыв даже о походе Нойштедтера в ночной клуб.

    С этими изменениями порядка в обороне стало немного больше, но провалы все равно были. Тот же Роман не всегда находил правильное взаимопонимание с Луневым. Голкиперу даже приходилось выносить мяч в падении, а главное спасение Лунев сделал в середине первого тайма. Тогда он отразил удар в упор. В моменте с первым и третьим голами французов Мбаппе один в один легко обыгрывал именно Нойштедтера. Люди меняются, моменты возникают, мячи все равно пропускаем. Пусть второй гол французов и влетел прямым ударом со штрафного.

    Мы умеем реагировать

    При счете 0:2 Черчесов поменял игровую схему. Вместо игравшего под нападающим Миранчука на поле вышел Заболотный. И тут замена сработала. Заболотный первым же игровым действием получил желтую карточку, но начал оказывать давление на соперника. Французы не сразу разобрались в изменениях нашей команды, поэтому дали свободу Смолову. Смольников хорошо подключился к атаке и прострелил на свободного форварда. В такой ситуации промахнуться было уже сложно. Сборная России забила гол и показала, что не все совсем безнадежно.

    В концовке Черчесов почти удивил. Перед матчем ходили слухи, что он может попробовать опорника Швеца в центре обороны. Швец вышел на замену, но все-таки отыграл в опорной зоне. Хотя именно в моменте с третьим пропущенным голом он оказался на уровне линии обороны. Потом Черчесов дал шанс Черышеву и перешел на схему с двумя центральными защитниками. Кажется, что сделал это он слишком поздно. За последние минуты опасным ударом отметился только все тот же Смолов.

    Черчесов ищет лучшее

    Фланги обороны – самые беспроблемные позиции в нашей сборной. Там у Черчесова есть большой выбор качественных игроков. В игре с Францией тренер решил попробовать максимальное количество футболистов. Первый тайм отыграли Жирков и Самедов. Модель с ними можно условно назвать атакующей, потому что оба часто подключались к атаке. На второй тайм вышли Рауш и Смольников – ребята скоростные, но больше нацеленные на оборону. Смольников сделал голевую передачу и записал лишний балл в свою пользу при конкуренции.

    В перспективе у Черчесова будет в наличии еще и Фернандес. Сейчас сложно сказать, кто из них будет основным на чемпионате мира. Наверное, для определения стартового состава на более важные игры и нужны такие товарищеские матчи.

    Реализации нет

    Помните момент из матча с Бразилией, когда Заболотный не смог добить мяч в пустые ворота? В игре с Францией у нашей сборной возникли сразу два голевых момента, которые в любой другой ситуации изменили бы цифры на табло. В первом тайме прострел с фланга завершал капитан Смолов. Он пробил в касание, но Льорис вытянулся и отбил удар. Потом не забил уже Владимир Гранат, сыгравший на добивании у чужих ворот. Он просто не попал в створ.

    Проблема команд уровня сборной России – малое количество моментов и их реализация. Шансы на успех с командой уровня Франции будут только при нескольких забитых мячах. Иногда кажется, что российская сборная разучилась забивать. Даже у Федора Смолова за две игры это получилось только раз. Матч против Испании сейчас кажется давно забытой сказкой.

    Для чего все это?

    Сборная России сыграла с Францией и Бразилией. За две встречи наша команда получила шесть мячей в свои ворота и забила только раз. Рекламы сборной и показа каких-то качественных наработок не получилось. Команду теперь только критикуют, а она выглядит слабо подготовленной к чемпионату мира.

    У матча с Францией была одна важная роль – мы окончательно оценили и увидели текущий уровень нашей сборной. Переоценивать его не нужно, недооценивать – тоже. Сборные России и Франции сейчас решают абсолютно разные задачи. Для успешного выступления на групповом этапе коллективу Черчесова может хватить текущих умений. Но прибавлять все равно нужно.

    Текстовый онлайн матча Россия – Франция

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, Сборная России
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 10
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    Комментарии69
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      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:58

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 марта 2018, 21:58

      была у нас молодежка хорошая так и надо было на её основе сборную сколачивать а сейчас где они?

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      Рейтинг: +10

      pengfei 30 марта 2018, 06:29

      Можно много говорить о профпригодности игроков и тренера нынешней сборной, у нас же страна экспертов и каждый из нас мог бы выйти на поле или на тренерский мостик и сделать как минимум ЧЕ 2008. Но блин... Народ... у нас в стране в июне начнется мировой праздник футбола, мы будем его принимать и созерцать гостей, Людей с разных уголков планеты, приехавших поддержать свои сборные и посмотреть, что же творится в Имперской России, которую сейчас и так ненавидит пол мира. Наша задача(Российского Народа) принять дорогих гостей с нашей душевной искренностью и вселенской любовью, как мы умеем(но потихой забываем). Мы Великий Народ, Великой страны но к сожалению не футбольной, и это исправимо. ЧМ 2018 даст мощный толчек для нашего будущего футбольного поколения, это самое главное.
      А что касается Саламыча и ко, я в них верю, как и верит каждый орущий здесь “Utkin" в глубине совей души. Будет самоотдача, эмоции, жар и искры из бутс, по другому быть не может. Наша сборная будет "just like fire" .

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > pengfei 30 марта 2018, 21:52

      милый ты где живешь ? похоже на луне и ты лунатик,посмотри правде хоть иногда в глаза и не преподноси свои эмоции за реальность

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 29 марта 2018, 07:13

      Когда тренер не берёт лучшего опорника из-за личного скандала, особенно когда выбора нет, он приносит своим непрофессионализмом результат хуже чем бы мог быть, так что спрашивать за все поражения нужно только с Черчесова, т.к сборная укомплектована не лучшими игроками что есть. Черчесову нужно забыть о всех обидах, выставить лучший состав и побороться на ЧМ, тогда никто и не скажет что тренер в чём то виноват или игроки (если конечно они покажут самоотдачу по полной)

      0
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      Рейтинг: +14

      Vivinho 29 марта 2018, 03:55

      Для начала надо собрать лучших игроков страны и наигрывать схемы. Но кто это сможет сделать?

      1
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 марта 2018, 18:09

      Самым трагичным будет если выяснится , что все стадионы к ЧМ построены из дешевых горючих материалов.

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 28 марта 2018, 17:13

      Ну а в принципе чего ожидать то? Черчесов не уровень нашей сборной, все таки он ее вниз тянет!! Я не говорю что наши игроки это фавориты ЧМ, но при правильном настрое команды можно и на полуфинал рыпнуться, 1/4 точно по силам, только не с Черчесовым

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > sergeyshubin 28 марта 2018, 18:24

      надеюсь ты сам не веришь в ту чушь что ты пишешь ! какой полуфинал? какая 1/4? выход из группы то будет чудом ! при чем тут черчесов? капелло тоже был плохим тренером? может проблема в том что у нас нету игроков европейского уровня?

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > dinar7777dinar 29 марта 2018, 04:08

      Проблема в головах!!! Проблема в тех кто не верит!!! Проблема в таких как ты!!!! Футболисты тоже люди и читают что о них пишут в интернете , а когда многие кричат что у нас нет футбола и игроков то как после этого настраиваться? А у нас есть игроки и сборная ,в каком она сейчас виде , далеко не слабая!!! Тренер слабый! У многих игроков есть огромный опыт международных игр!!! Они давольно таки высококлассные игроки!!!! А вы все сравниваете их с Месси и Роналду.... да ни где в мире нет таких игроков!!! Они штучный экземпляр.... я считаю что если наша сборная поймает кураж то она способна на многое, только чтобы его поймать нужен правильный настрой, а вот с этими черчесова беда....
      А те кто не верит в нашу сборную просто не читайте и не комментируйте статьи про них!!!

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > sergeyshubin 29 марта 2018, 10:39

      Жаль тебя ! Наивный ты паренек !

      0
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      Рейтинг: +152

      sampos 28 марта 2018, 14:36

      За 5 часов до матча я уже писал в комментариях, что никаких кардинальных перемен не стоит ждать...., да и откуда им взяться? Некоторые респонденты пишут: "...может снять сборную с ЧМ2018?" Да нет уж, пусть играют и показывают свой уровень низкого футбольного мастерства. А мы после просмотра матчей опять поднимем вопрос,- где же те кардинальные перемены, которые вся футбольная знать и рать обещала после провала первенства во Франции? ПРИВЕТ ВСЕЙ МИЛЛИОННОЙ ГВАРДИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ (я тоже был в их числе) КОТОРЫЕ ПОТРЕБОВАЛИ РАЗОГНАТЬ СБОРНУЮ И РУКОВОДСТВО ПОСЛЕ ФРАНЦИИ!!!

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      Рейтинг: +11245

      alp 28 марта 2018, 14:28

      вывод один - Российский футбол в глубокой жопе

      1
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 марта 2018, 12:23

      Единственный выход -- отказаться от ЧМ 2018.

      1
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      Рейтинг: +80

      СК > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 марта 2018, 14:35

      Ну, и на какой же результат можно рассчитывать, если никто в сборной не может отдать точный пас!

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