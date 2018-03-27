Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять

Болельщики едва попали на трибуны к концу тайма.

На матче Россия – Франция снова открылись организационные проблемы. Уже за полчаса до игры у входов на стадион образовались огромные очереди. Всего на матче присутствовали 51165 зрителей. Некоторые из них попали на трибуны только к концу первого тайма. Говорят, произошло это из-за медленного досмотра. Болельщик Николас Мунуешули утверждает, что им занимались курсанты университета МВД.

«Спорт-Экспресс» разузнал, что долгий досмотр вызван новыми требованиями безопасности. Людей заставляли несколько раз открывать сумки и проверяли на наличие запрещенных предметов. На момент 40-й минуты матча многие все еще находились на пропускных пунктах. Сами болельщики рассказывают, что в огромных очередях завязли 40% фанатов.

Теперь люди не хотят ходить на матчи сборной. К чемпионату мира еще многое предстоит исправить, а проблемы с организацией матча уже возникали после игры с Аргентиной. Тогда болельщики не могли добраться до метро из обновленных «Лужников».

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