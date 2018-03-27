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    Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять


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    Голосов: 4
    27.03.2018 22:50
    Болельщики едва попали на трибуны к концу тайма.

    На матче Россия – Франция снова открылись организационные проблемы. Уже за полчаса до игры у входов на стадион образовались огромные очереди. Всего на матче присутствовали 51165 зрителей. Некоторые из них попали на трибуны только к концу первого тайма. Говорят, произошло это из-за медленного досмотра. Болельщик Николас Мунуешули утверждает, что им занимались курсанты университета МВД.

    «Спорт-Экспресс» разузнал, что долгий досмотр вызван новыми требованиями безопасности. Людей заставляли несколько раз открывать сумки и проверяли на наличие запрещенных предметов. На момент 40-й минуты матча многие все еще находились на пропускных пунктах. Сами болельщики рассказывают, что в огромных очередях завязли 40% фанатов.

    Теперь люди не хотят ходить на матчи сборной. К чемпионату мира еще многое предстоит исправить, а проблемы с организацией матча уже возникали после игры с Аргентиной. Тогда болельщики не могли добраться до метро из обновленных «Лужников».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии32
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      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:57

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://ня.su/ed9

      -1
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      Рейтинг: +289

      Chehofff 30 марта 2018, 18:00

      Все логично. На матчах Зенит пятизвездочный сервис. А тут РФС, руки-крюки, полный анти-сервис. Скажите спасибо, что морду не бьют, за то, что осмелились припереться в таком количестве и отвлекать.

      0
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      Рейтинг: +10

      anatol78 29 марта 2018, 12:02

      Согласен с тем, что организация пропуска болельщиков на матч была, мягко выражаясь, никакая. Сам простоял в очереди более 40 минут и на стадион попал только к концовке 1 тайма. Ходил неоднократно на игры Зенита, но такого не было. Впервые моя супруга согласилась сходить со мной и посмотреть футбол "вживую" на стадионе, и что получилось - полное разочарование. Сам себе сказал, что на игры ЧМ не пойду, достаточно такого международного матча. Остался неприятный осадок и стыд за ЧМ-2018, который и так многие в СМИ то критикуют, то бойкотируют. Надеюсь, что до организаторов дойдут критика и высказывания многих болельщиков...

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 29 марта 2018, 06:28

      а зря.. или.?

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 28 марта 2018, 13:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если ты тупая, стой хоть до конца второго......

      -5
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      Рейтинг: +9

      Reboot_007 28 марта 2018, 10:17

      за 20 минут прошел все контроли, че за бред. На стадионы вообще просили раньше часа за полтора приходить, а тут непонтяно на что люди рассчитывали. И естественно контроль усилился из-за трагедии в Кемерово

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Reboot_007 28 марта 2018, 14:33

      И причем тут Кемерово? Все вахтеры туда уехали?

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Reboot_007 29 марта 2018, 09:16

      Молодец, большинство работает до 5-6 часов и соответственно все перли на стадик к 18-20, 18-30. и самый пик был в это время собрались такие очереди что люди и стояли. при чем тут бред. На что расчитывали? хотя бы на такую пропускную способность как на зените....
      1 человек на рамку - достойно ЧМ

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 28 марта 2018, 09:18

      по все местная Российская болезнь . Турникетов больше наделать не могут что ли?

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 28 марта 2018, 07:48

      Страшно даже представить, что на таком стадионе будет в случае ЧП, не дай Бог...

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Danish Dynamite 28 марта 2018, 14:33

      А что представлять? Новости открой и умножь на 100

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 марта 2018, 07:13

      в россии проблемы не решают за ними наблюдают

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 28 марта 2018, 03:10

      каждый матч фк Зенит разжевывает болельщикам за сколько и как проходить контроль на матч(за час и маршрут),но нашлись единственные особые в мире которые могут за 5 минпройти на стадион.

      4
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > 3a zenit 28 марта 2018, 20:26

      Ну если у Вас есть лишние полтора часа на вход на стадион, то с вами понятно. Сам смотрел по телевизору и удивлялся, что мало болельщиков, а оказалось как всегда организация гавно, и на самом дорогом в мире стадионе не смогли организовать и придумать грамотную пропускную систему - это Россия нынешнего времени. Где одни делают дерьмо, другие терпят, а третьи защищают. УРА товарищи!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > илья 009 29 марта 2018, 05:06

      это мне напоминает тех кто бежит на желтый сигнал светофора и их сбивает машина(минутку не подождать).Нет времени не ходи на стадион,безопасность прежде всего.Когда тебя убьют-взорвут тогда и кричи ура товарищи.Лично меня не парит прийти за час до игры и стоять в очереди ради своей безопасности и граждан.

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > 3a zenit 29 марта 2018, 07:11

      дело не во времени ходить на стадион, а во времени начала матча! теперь что-ли 50000 чел. должны уйти с работы в 15.00!?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > DMитрий 29 марта 2018, 07:16

      тут согласен что для рабочих людей время не подходящее.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > 3a zenit 29 марта 2018, 09:18

      Элементарно, перенеси матч на 20-00 и метро не нужно продлевать и все успеют приехать и очередей таких не будет.
      Но почему-то всем нас*много...

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