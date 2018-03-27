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  • Нойштедтер: «Сборной России нужно проводить больше времени вместе»

Нойштедтер: «Сборной России нужно проводить больше времени вместе»

27 марта 2018, 23:10
11

Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что команде следует проводить больше времени вместе в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Также футболист оценил стадион «Санкт-Петербург».

«Я первый раз играл в основном составе этой команды. На мой взгляд, нам нужно больше проводить времени вместе, чтобы готовиться к ЧМ.

На стадионе в Петербурге я впервые. Красивая и комфортная арена. Газон бывает и лучше, но хороший», – сказал игрок.

Напомним, что в товарищеском матче с французами наша команда уступила со счетом 1:3.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (11)
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vladik12
1522181545
Чтоб ты с Костей Раушем по клубам чаще ходил?
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raritet
1522181976
Об этом давно уже говорили Кокорин с Мамаевым, но их почему-то никто тогда не понял. Может быть только сейчас до нас, тупых болельшиков, начнет доходить. ..
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acer2003
1522182354
Наверное,в ночниках и барах ?
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VVM1964
1522182421
Правильно , совместное посещение кабаков , бани , девки - это сблизит дух команды )))
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Отчаянный Пердун
1522183074
За кальяном???
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Федя Кабак
1522185155
Обидно за такую игру. Хоть бы что по делу сказали.
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Loko_Roma
1522210662
в кабаках
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yorgenbarenz
1522211403
Скоро лето.Самый раз претворять мечты Нойштедтера.В средней полосе чудесная природа.Деньги есть,заработали.Закупай консервы,сухари там,сало там,самогон у местных. И ГУЛЯЙ ВСЁ ЛЕТО! ЧМ говорите? Оно Вам надо??Ноги не казённые! Пусть мутко с черчесовым и играют! Вполне заслужили места в составе !
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ruverzema29rus
1522211954
по ресторанам...
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вместе с ЦСКА
1522214335
Нойштедтер: «Сборной России нужно проводить больше времени вместе» в ресторанах?
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