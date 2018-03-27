Нойштедтер: «Сборной России нужно проводить больше времени вместе»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что команде следует проводить больше времени вместе в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Также футболист оценил стадион «Санкт-Петербург».

«Я первый раз играл в основном составе этой команды. На мой взгляд, нам нужно больше проводить времени вместе, чтобы готовиться к ЧМ.

На стадионе в Петербурге я впервые. Красивая и комфортная арена. Газон бывает и лучше, но хороший», – сказал игрок.

Напомним, что в товарищеском матче с французами наша команда уступила со счетом 1:3.

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