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  • Рейнгольд: «Мы не видим в сборной России Денисова и Дзюбу, зато есть немало пустышек, которым там вообще делать нечего»

Рейнгольд: «Мы не видим в сборной России Денисова и Дзюбу, зато есть немало пустышек, которым там вообще делать нечего»

26 марта 2018, 22:15
22

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд остался недоволен непопаданием в состав сборной России нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Игоря Денисова.

Ранее россияне проиграли Бразилии (0:3), а в 27 марта в Санкт-Петербурге встретятся с Францией.

«В такой ситуации мы не видим в составе сборной футболистов, которые обязательно должны здесь быть. Это, прежде всего, Игорь Денисов из «Локомотива». Между прочим, игрок, которому очень доверяет Юрий Семин (главный тренер «Локомотива» – прим. ред.). Не видим мы и Артема Дзюбу, который очень прибавил. Но зато я вижу в команде немало пустышек, которым в сборной вообще делать нечего.

Тренер сборной не вызывает в команду лучших игроков и говорит, что Денисова в сборной не будет – это нонсенс. Еще раз повторюсь, Денисов – лучший опорный полузащитник в нашем футболе. Общественность требует объяснить, почему главный тренер не берет его в сборную!

Черчесов – тренер сборной, он должен отбросить все личное и думать об интересах команды! То, что происходит, ни в какие ворота не лезет! Что здесь валять дурака?! Надо, чтобы футбольные чиновники подсказали тренеру на этот счет. Нельзя же так! Надо ставить именно тех игроков, которые на данный момент показывают хороший футбол», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Денисов Игорь Дзюба Артем Рейнгольд Валерий
Комментарии (22)
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insider_retro
1522092003
Это, Валерий Леонидович, корпоративные тёрки с непреклонными неписанными правилами... Иногда, во вред общему делу...
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RedWhiteFans2
1522092512
Да надо отдать должно выбирая из 2-х столбов, Дзюба опытнее Заболотного который потерялся на позиции.
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Zeff
1522093974
Я согласен. Спартаковских пустышек слишком много. Черчесов на выход.
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пряник929
1522094383
Золотые слова, Рейнгольдыч...
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nemolod
1522096709
Странно другое: сборная до сих пор в разобранном состоянии и если в тренировочном матче сил у нее хватает на один тайм и это при том,что соперник особенно и не напрягался,то сколько она сможет выдержать,когда начнутся официальные матчи,где будут в разы выше и скорости и прессинг и единоборства? Этот вопрос давно быть должен рассмотрен в РФС ,где кстати существует тренерский Совет,который должен объективно решить способен ли нынешний тренерский штаб сборной дальше продолжать действовать - но пока там тишь и гладь ,видно,что всех все устраивает!
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Gorasul
1522099626
Бабло отмывают Черчес и Мутко. Есть бабло - его надо освоить. В этом вся Россия... Освоят бабло и уедут в Майами как все наши депутаты, министры и друганы путина. Они ж не тупые...
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sprint5
1522104961
хоть кого бери . На данный момент это уровень нашего футбола как и всего спорта
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Petrak86
1522130722
честно, не вижу в игре сборной результатов работы Черчесова. Что изменилось в лучшую сторону? Да ничего. Я к тому что если убрать Черчесова из сборной - хуже точно не будет. Нет в сборной каких-то наигранных суперсвязок или схем, работающих только при Черчесове. Того же Карпина поставить, он тренер-мотиватор, способен зажечь игроков на какое-то время, для краткосрочного турнира этого вполне достаточно, чтоб оживить сборную. Ну или любого другого, но русского и умеющего взбодрить команду, при этом не имеющего личных конфликтов с ключевыми игроками.
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OfaZavr
1522137531
абсолютно прав, можно ведь личные отношения задвинуть ради блага всей команды. а если тренер против то лучше бы убрать его.
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zigbert
1522222159
Пока еще не поздно и хотелось бы найти компромисс.
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