Рейнгольд: «Мы не видим в сборной России Денисова и Дзюбу, зато есть немало пустышек, которым там вообще делать нечего»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд остался недоволен непопаданием в состав сборной России нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Игоря Денисова.

Ранее россияне проиграли Бразилии (0:3), а в 27 марта в Санкт-Петербурге встретятся с Францией.

«В такой ситуации мы не видим в составе сборной футболистов, которые обязательно должны здесь быть. Это, прежде всего, Игорь Денисов из «Локомотива». Между прочим, игрок, которому очень доверяет Юрий Семин (главный тренер «Локомотива» – прим. ред.). Не видим мы и Артема Дзюбу, который очень прибавил. Но зато я вижу в команде немало пустышек, которым в сборной вообще делать нечего.

Тренер сборной не вызывает в команду лучших игроков и говорит, что Денисова в сборной не будет – это нонсенс. Еще раз повторюсь, Денисов – лучший опорный полузащитник в нашем футболе. Общественность требует объяснить, почему главный тренер не берет его в сборную!

Черчесов – тренер сборной, он должен отбросить все личное и думать об интересах команды! То, что происходит, ни в какие ворота не лезет! Что здесь валять дурака?! Надо, чтобы футбольные чиновники подсказали тренеру на этот счет. Нельзя же так! Надо ставить именно тех игроков, которые на данный момент показывают хороший футбол», – сказал Рейнгольд.