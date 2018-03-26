Нуну Гомеш ждет приглашения Мануэля Фернандеша в сборную Португалии

Экс-форвард сборной Португалии Нуну Гомеш рассчитывает увидеть в составе национальной команды на ЧМ-2018 полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша.

«Я очень хорошо знаю Ману, он играл в «Бенфике», когда я был капитаном, он вырос там в профессионала высокого класса. Он очень хорошо играет не только в этом сезоне, в целом его карьера развивается позитивно.

Мне нравится его игра за «Локомотив», поэтому верю, что он попадет в сборную Португалии на чемпионат мира. Фернандеш может стать одним из ключевых ее игроков. Игра в России может стать его преимуществом, но у тренера вообще будет непростой выбор», – сказал Гомеш.

Напомним, что сборной Португалии предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Испании, Марокко и Ирана.