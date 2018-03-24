Колыванов: «Не нужно строго судить сборную России. Мы учимся и растем»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал исход товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). Специалист призывает не судить россиян строго.

«Я бы не стал строго судить сборную России. Может, это и к лучшему, что сегодня мы сыграли с бразильцами, а через несколько дней нас ждут французы. Лучшие спарринги играются с командами, которые тебя несколько превосходят.

К июню мы будем в другом состоянии, и будет легче играть с Саудовской Аравией и Египтом. Такие спарринги, как с Бразилией и Францией, важны: мы на них учимся и растeм», – считает эксперт.

Матч с Францией состоится 27 марта.

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