Колыванов: «Не нужно строго судить сборную России. Мы учимся и растем»

Есть болезни роста, так сказать, детские болезни. Со временем они должны проходить, или их успешно лечат. Потом про них забывают. У врача Стасика в арсенале одно лекарство - подгузники. Единственное, чему он способен учить даже взрослых, не марать штаны. Стасик - бездарь, к тому же он не на своем месте.
Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал исход товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). Специалист призывает не судить россиян строго.
«Я бы не стал строго судить сборную России. Может, это и к лучшему, что сегодня мы сыграли с бразильцами, а через несколько дней нас ждут французы. Лучшие спарринги играются с командами, которые тебя несколько превосходят.
К июню мы будем в другом состоянии, и будет легче играть с Саудовской Аравией и Египтом. Такие спарринги, как с Бразилией и Францией, важны: мы на них учимся и растeм», – считает эксперт.
Матч с Францией состоится 27 марта.
Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!