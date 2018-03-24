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    Колыванов: «Не нужно строго судить сборную России. Мы учимся и растем»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал исход товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). Специалист призывает не судить россиян строго.

    «Я бы не стал строго судить сборную России. Может, это и к лучшему, что сегодня мы сыграли с бразильцами, а через несколько дней нас ждут французы. Лучшие спарринги играются с командами, которые тебя несколько превосходят.

    К июню мы будем в другом состоянии, и будет легче играть с Саудовской Аравией и Египтом. Такие спарринги, как с Бразилией и Францией, важны: мы на них учимся и растeм», – считает эксперт.

    Матч с Францией состоится 27 марта.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 09:28
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 марта 2018, 03:31

      Есть болезни роста, так сказать, детские болезни. Со временем они должны проходить, или их успешно лечат. Потом про них забывают. У врача Стасика в арсенале одно лекарство - подгузники. Единственное, чему он способен учить даже взрослых, не марать штаны. Стасик - бездарь, к тому же он не на своем месте.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 19:01

      как в потолок уткнулись так и рост прекратился))

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 марта 2018, 18:45

      всё правильно сказал..Первый тайм в зачёт..Много травм.игроков основы.

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 марта 2018, 17:15

      После 2008 и 2010 только падаем

      6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 16:57

      Хорошо что это был товарняк.На ошибках учатся.

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 марта 2018, 15:33

      Беспросвет с таким тренером.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 марта 2018, 13:50

      Черчесов самодур, сильно тянет на себя одеяло, хочет стать этаким Лобановским. Только Лобановский был гений и очень сильный тактик, теоретик и психолог. А у Чечесова кроме его собственного эго ничего и нет. У сборной абсолютно нет никакого рисунка, в какой футбол она играет?

      3
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 24 марта 2018, 13:17

      Колыванов ничего не попутал ? Это сборная России, а не Берега Слоновой Кости где в футбол играют мячами из кокоса ?

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 марта 2018, 12:44

      Может уже школу пора заканчивать и хватит на втрой год оставаться из года в год!!!!
      Верните Шаву и Денисова Шатова и Быстрого.И тренер в первую очередь!

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 марта 2018, 12:18

      Хватит учиться, пора и экзамен сдать. Если двоешник, отойди в сторону, дай место разумному и полезному. Не заслоняй солнце.

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