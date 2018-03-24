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  • Колыванов: «Не нужно строго судить сборную России. Мы учимся и растем»

Колыванов: «Не нужно строго судить сборную России. Мы учимся и растем»

24 марта 2018, 09:28
33

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал исход товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). Специалист призывает не судить россиян строго.

«Я бы не стал строго судить сборную России. Может, это и к лучшему, что сегодня мы сыграли с бразильцами, а через несколько дней нас ждут французы. Лучшие спарринги играются с командами, которые тебя несколько превосходят.

К июню мы будем в другом состоянии, и будет легче играть с Саудовской Аравией и Египтом. Такие спарринги, как с Бразилией и Францией, важны: мы на них учимся и растeм», – считает эксперт.

Матч с Францией состоится 27 марта.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Колыванов Игорь
Комментарии (33)
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_Marqella_
1521876754
Это как там поговорка, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Аргентина тоже проиграла Бразилии 0-3 и что с того??? Мы должны радоваться победам и переживать за неудачи а зачем хейтить то всё и вся??? Выше головы не прыгнуть а о уровне российского футбола мы все прекрасно знаем...столько помоев вылито на сборную, что аж читать противно...
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zidane 2006
1521880177
какой учимся! Какой растем! Вы вообще о чем говорите. это 11 лучших футболистов страны которые на все забили и слили матч. Они не хотят играть и это видно. Когда забивали третий гол никто не закрывал игрока все просто стояли рядом и смотрели. И это по вашему профессионалы?!!! Вы там в москве все с ума посходили что-ли. С такой сборной мы в группе займем максимум третье место.
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GoldPlayFIFARus9
1521881579
Уже 30 лет растём,когда результаты будут? Сколько завтраками-то кормить ещё будут?! Вот когда продажных чиновников не будет,когда будут вводить действительно нужные меры и отменять дебильные(лимит),когда за нужный паспорт игрок не будет получать по 3 ляма баксов, когда тренеры будут набирать состав исходя из мастерства и нынешней формы игроков, а не по личным обидам, тогда мы может не будет в 7-м десятке делить места с узбеками в рейтинге
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Полная Канистра
1521881632
и кто тебе такое сказал что нам //легче будет играть// и что мы растём и учимся да нас арабы не факт тоже укатать могут. Вся жизнь футболиста на поле проходит всё ни как не вырастут и не научимся толком играть .С трудом верится товарищ
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Нострадамус_Саша
1521881691
окинфееву - 40 лет ! Пропускает в КАЖДОМ матче !!! Чему это недоразумение можно научить ??? С его "способностями" только вагоны разгружать - хоть какая-то польза для России ...
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Александр52
1521883104
Хватит учиться, пора и экзамен сдать. Если двоешник, отойди в сторону, дай место разумному и полезному. Не заслоняй солнце.
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woyser
1521888634
Черчесов самодур, сильно тянет на себя одеяло, хочет стать этаким Лобановским. Только Лобановский был гений и очень сильный тактик, теоретик и психолог. А у Чечесова кроме его собственного эго ничего и нет. У сборной абсолютно нет никакого рисунка, в какой футбол она играет?
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zigbert
1521899851
Хорошо что это был товарняк.На ошибках учатся.
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Shogun
1521900955
После 2008 и 2010 только падаем
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OfaZavr
1521907274
как в потолок уткнулись так и рост прекратился))
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