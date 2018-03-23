Бышовец: «Есть предпосылки, что на ЧМ-2018 будет несколько сенсаций»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец ждет не только стабильной игры фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018 в России, но и неожиданных результатов от «темных лошадок».

«Если и говорить о бразильцах, то им очень нужен Неймар. Многое зависит от него. Сказал бы про Аргентину. У них есть возможность использовать, пожалуй, единственный шанс «поколения Месси».

Германия и Испания, конечно, выглядят правдоподобно. Но давайте вспомним, как Португалия выиграла чемпионат Европы-2016, как Исландия на том же турнире сотворила несколько сенсаций.

Думаю, неожиданности стоит ждать и на чемпионате в России. Предпосылки есть», – считает Бышовец.

Напомним, что чемпионат мира-2018 в России стартует 14 июня.