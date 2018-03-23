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    Бышовец: «Есть предпосылки, что на ЧМ-2018 будет несколько сенсаций»

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец ждет не только стабильной игры фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018 в России, но и неожиданных результатов от «темных лошадок».

    «Если и говорить о бразильцах, то им очень нужен Неймар. Многое зависит от него. Сказал бы про Аргентину. У них есть возможность использовать, пожалуй, единственный шанс «поколения Месси».

    Германия и Испания, конечно, выглядят правдоподобно. Но давайте вспомним, как Португалия выиграла чемпионат Европы-2016, как Исландия на том же турнире сотворила несколько сенсаций.

    Думаю, неожиданности стоит ждать и на чемпионате в России. Предпосылки есть», – считает Бышовец.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 в России стартует 14 июня.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.03.2018 11:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 марта 2018, 17:14

      Про наших ничего не сказал хитрован.Значит, будут чемпионами.Фёдорович зря темнить не будет.Он что-то знает....

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 марта 2018, 11:59

      Интересно, от каких команд он ждет сенсаций? Хоть бы парочку назвал.

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