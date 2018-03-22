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    Уткин: «За 10 дней президент «Амкара» мог силами одной лопаты почистить поле, а его жена – высушить газон феном»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин выразил недоумение, почему руководство «Амкара» не смогло подготовить искусственный газон стадиона «Звезда» к ближайшим матчам РФПЛ.

    Ранее стало известно, что домашние поединки 24-го и 26-го туров с «Локомотивом» и «Рубином» соответственно пермяки проведут в Хабаровске.

    «Семин идеально отреагировал на идею «Амкара» перенести игру следующего тура в Хабаровск. Типа фиг с ним, «Локомотив» это не испугает. Когда молодец старик, тогда молодец.

    Удивляет другое. А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время.

    Наконец, до игры еще десять дней. За эти десять дней при желании президент клуба «Амкар» (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле, если оно вдруг сырое, силами пары-тройки бытовых фенов. А что, это даже интересно. Тем более, что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться.

    Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то ведь еще должен разместить там команду. Совершенно очевидно, что: а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы; б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-лиги. Десять дней до игры. Десять! В такой ситуации настоящий футбольный босс берет трубку, звонит и ледяным голосом говорит: «Это Прядкин. Вы что там, (и вот тут очень экспрессивно) о***ли?!» Дальше нужно орать примерно минуту и начать со слов типа «пермский, ну-ка взял ж**у в горсть, нашел лопаты или что хочешь и...» И потом снова спокойно: «Время даю до вторника. Во вторник у тебя комиссия, и попробуй мне, б***, поле не подготовь. С чемпионата сниму. Все, работай», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    22.03.2018 12:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 23 марта 2018, 15:23

      Василий гоняется за хайпом постоянно). Ну это самый ненаркоманский его твит

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 23 марта 2018, 12:58

      Амкар решил хоть немного финансовый баланс исправить, паравозы не отказались это и им на руку! Геркус молодец, другое дело не камильфо по отношению к другим командам, но локомотив то тут при чем, они должны быть честее всех? это вопрос к РФС а не к Локомотиву и Амкар! .

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 марта 2018, 20:29

      Надо заставить руководство Амкара за их счёт переправить болельщиков Перми на "домашние" матчи в Хабаровск... хотя... им на них наплевать - по "радио" посмотрят футбол!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 марта 2018, 20:12

      Прав на 100%!

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 марта 2018, 19:03

      Думал щас какой нибудь бред прочитаю, а на удивление нет, все по делу и сформулировано прям как надо, чем ближе чм тем надо быть жестче, к нашей лиге сейчас за рубежом интерес наверняка есть, что за стадионы и тп. я честно сказать тоже не пойму как можно не подготовить искусственный газон, иностранец какой нибудь прочитает об этом новость и тоже задастся этим вопросом "как и почему нельзя подготовить искусственное поле и как они вообще там готовятся к чм"

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:22

      вообщем то прав, но высказал как всегда в своей безумной манере))

      3
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 22 марта 2018, 18:00

      жиробас разбушевался

      0
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      Рейтинг: +75

      igoor52 22 марта 2018, 17:55

      А ВАСЯ ох как прав!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 марта 2018, 16:45

      Жги, Вася!

      5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 16:35

      В этой ситуации хуже всего Локомотиву.

      2
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