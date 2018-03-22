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  • Уткин: «За 10 дней президент «Амкара» мог силами одной лопаты почистить поле, а его жена – высушить газон феном»

Уткин: «За 10 дней президент «Амкара» мог силами одной лопаты почистить поле, а его жена – высушить газон феном»

22 марта 2018, 12:59
16

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин выразил недоумение, почему руководство «Амкара» не смогло подготовить искусственный газон стадиона «Звезда» к ближайшим матчам РФПЛ.

Ранее стало известно, что домашние поединки 24-го и 26-го туров с «Локомотивом» и «Рубином» соответственно пермяки проведут в Хабаровске.

«Семин идеально отреагировал на идею «Амкара» перенести игру следующего тура в Хабаровск. Типа фиг с ним, «Локомотив» это не испугает. Когда молодец старик, тогда молодец.

Удивляет другое. А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время.

Наконец, до игры еще десять дней. За эти десять дней при желании президент клуба «Амкар» (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле, если оно вдруг сырое, силами пары-тройки бытовых фенов. А что, это даже интересно. Тем более, что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться.

Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то ведь еще должен разместить там команду. Совершенно очевидно, что: а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы; б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-лиги. Десять дней до игры. Десять! В такой ситуации настоящий футбольный босс берет трубку, звонит и ледяным голосом говорит: «Это Прядкин. Вы что там, (и вот тут очень экспрессивно) о***ли?!» Дальше нужно орать примерно минуту и начать со слов типа «пермский, ну-ка взял ж**у в горсть, нашел лопаты или что хочешь и...» И потом снова спокойно: «Время даю до вторника. Во вторник у тебя комиссия, и попробуй мне, б***, поле не подготовь. С чемпионата сниму. Все, работай», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Рубин Уткин Василий
Комментарии (16)
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1521713967
вася жжжёт на лево и на право КОМЕДИ КЛАБ С УТКОЙ
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zra78
1521714829
Но вот тут я с ним согласен
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bset
1521719853
А в России всегда так. Во всех законах и правилах есть дыры для самых умных. Вот Амкар смекнул, что в Хабаровске больше шансов обыграть соперника. При этом никаких санций за неготовое поле нет. А тем дуракам, что такие законы дырявые принимают, все равно, и ничего они менять не хотят.
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Smekaev
1521722406
Уткин, это тебе для снижения твоего веса будет полезно с лопатой поработать, а то тебе заняться, видимо, нечем, раз ты всякую чепуху пишешь про людей, которых не знаешь. Если проблемы в клубе с деньгами, то человек изо всех сил сейчас бегает, проблемы решает, а всякие жиртресты с претензией на интеллект сидят, расплывшись в креслах, и рассуждают, чем там чужие жены феном сушить должны.
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zigbert
1521725725
В этой ситуации хуже всего Локомотиву.
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Svoysvoemubrat
1521726321
Жги, Вася!
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SanInstructor
1521730802
жиробас разбушевался
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OfaZavr
1521732159
вообщем то прав, но высказал как всегда в своей безумной манере))
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кузнецов артем
1521734632
Думал щас какой нибудь бред прочитаю, а на удивление нет, все по делу и сформулировано прям как надо, чем ближе чм тем надо быть жестче, к нашей лиге сейчас за рубежом интерес наверняка есть, что за стадионы и тп. я честно сказать тоже не пойму как можно не подготовить искусственный газон, иностранец какой нибудь прочитает об этом новость и тоже задастся этим вопросом "как и почему нельзя подготовить искусственное поле и как они вообще там готовятся к чм"
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Serjoga
1521738746
Прав на 100%!
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