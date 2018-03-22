Уткин: «За 10 дней президент «Амкара» мог силами одной лопаты почистить поле, а его жена – высушить газон феном»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин выразил недоумение, почему руководство «Амкара» не смогло подготовить искусственный газон стадиона «Звезда» к ближайшим матчам РФПЛ.

Ранее стало известно, что домашние поединки 24-го и 26-го туров с «Локомотивом» и «Рубином» соответственно пермяки проведут в Хабаровске.

«Семин идеально отреагировал на идею «Амкара» перенести игру следующего тура в Хабаровск. Типа фиг с ним, «Локомотив» это не испугает. Когда молодец старик, тогда молодец.

Удивляет другое. А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время.

Наконец, до игры еще десять дней. За эти десять дней при желании президент клуба «Амкар» (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле, если оно вдруг сырое, силами пары-тройки бытовых фенов. А что, это даже интересно. Тем более, что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться.

Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то ведь еще должен разместить там команду. Совершенно очевидно, что: а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы; б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-лиги. Десять дней до игры. Десять! В такой ситуации настоящий футбольный босс берет трубку, звонит и ледяным голосом говорит: «Это Прядкин. Вы что там, (и вот тут очень экспрессивно) о***ли?!» Дальше нужно орать примерно минуту и начать со слов типа «пермский, ну-ка взял ж**у в горсть, нашел лопаты или что хочешь и...» И потом снова спокойно: «Время даю до вторника. Во вторник у тебя комиссия, и попробуй мне, б***, поле не подготовь. С чемпионата сниму. Все, работай», – написал Уткин в своем телеграм-канале.