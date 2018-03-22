Коноплянка хотел бы сыграть с соперниками сборной России

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, с какими командами он хотел бы сыграть вместо сборных Саудовской Аравии и Японии.

«Всем хотелось бы сыграть против Бразилии, Испании или какой-то Франции, проверить себя на фоне хороших команд. Но также интересно сыграть с Японией, впервые с ними буду играть. То же самое и с Саудовской Аравией. Интересно проверить свои силы с ними.

Рад находиться в сборной. Если мне дадут шанс выйти на поле, поверьте, для меня это огромное удовольствие, не буду транжирить этот шанс.

Наверное, Ярмоленко впервые пропускает сбор, без него не представляешь сборную. Конечно, его будет не хватать. У нас есть достаточно молодых игроков, которые могут закрыть любую позицию. Это касается не только Ярмоленко, но и меня, и любого другого. Хорошо, когда есть конкуренция», – сказал Коноплянка.

Напомним, что Бразилия и Франция являются соперниками сборной России по предстоящим 23 и 27 марта товарищеским играм, а со сборной Саудовской Аравии россияне встретятся на групповом этапе ЧМ-2018.