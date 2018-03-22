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Коноплянка хотел бы сыграть с соперниками сборной России

22 марта 2018, 07:04
9

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, с какими командами он хотел бы сыграть вместо сборных Саудовской Аравии и Японии.

«Всем хотелось бы сыграть против Бразилии, Испании или какой-то Франции, проверить себя на фоне хороших команд. Но также интересно сыграть с Японией, впервые с ними буду играть. То же самое и с Саудовской Аравией. Интересно проверить свои силы с ними.

Рад находиться в сборной. Если мне дадут шанс выйти на поле, поверьте, для меня это огромное удовольствие, не буду транжирить этот шанс.

Наверное, Ярмоленко впервые пропускает сбор, без него не представляешь сборную. Конечно, его будет не хватать. У нас есть достаточно молодых игроков, которые могут закрыть любую позицию. Это касается не только Ярмоленко, но и меня, и любого другого. Хорошо, когда есть конкуренция», – сказал Коноплянка.

Напомним, что Бразилия и Франция являются соперниками сборной России по предстоящим 23 и 27 марта товарищеским играм, а со сборной Саудовской Аравии россияне встретятся на групповом этапе ЧМ-2018.

Источник: ua.tribuna
Чемпионат мира Украина Коноплянка Евгений
Комментарии (9)
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Обер-КанцлерЪ
1521695076
"Какую-то Францию" даже толком и не видно из того космоса, в котором находится супер-крутейший мастер футбольного искусства Евгений Коноплянка"! «Всем хотелось бы сыграть против ... какой-то Франции... Но также интересно сыграть с Японией... То же самое и с Саудовской Аравией." Тут концентрация пафоса просто зашкаливает!
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bset
1521695422
Бомбардир как обычно накрутил заголовок. Зачем-то Россию приплел, о которой вообще речи не было. Или теперь упоминание соперников команды автоматический к этой команде привязывает? Также можно было написать "Коноплянка любит заниматься видом спорта, которым занимается сборная России". Ну бред же.
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chegevaro
1521705791
А дааайте ему уже гражданство России ))))
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zigbert
1521706350
У вас это мечта ,а у нас это будет наяву.
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Red-white-чемпион
1521735189
тонкий намёк на получение гражданства
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