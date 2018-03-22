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    Коноплянка хотел бы сыграть с соперниками сборной России

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, с какими командами он хотел бы сыграть вместо сборных Саудовской Аравии и Японии.

    «Всем хотелось бы сыграть против Бразилии, Испании или какой-то Франции, проверить себя на фоне хороших команд. Но также интересно сыграть с Японией, впервые с ними буду играть. То же самое и с Саудовской Аравией. Интересно проверить свои силы с ними.

    Рад находиться в сборной. Если мне дадут шанс выйти на поле, поверьте, для меня это огромное удовольствие, не буду транжирить этот шанс.

    Наверное, Ярмоленко впервые пропускает сбор, без него не представляешь сборную. Конечно, его будет не хватать. У нас есть достаточно молодых игроков, которые могут закрыть любую позицию. Это касается не только Ярмоленко, но и меня, и любого другого. Хорошо, когда есть конкуренция», – сказал Коноплянка.

    Напомним, что Бразилия и Франция являются соперниками сборной России по предстоящим 23 и 27 марта товарищеским играм, а со сборной Саудовской Аравии россияне встретятся на групповом этапе ЧМ-2018.

    Источник: ua.tribuna

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    22.03.2018 07:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 22 марта 2018, 19:13

      тонкий намёк на получение гражданства

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:12

      У вас это мечта ,а у нас это будет наяву.

      2
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 22 марта 2018, 11:03

      А дааайте ему уже гражданство России ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 марта 2018, 08:10

      Бомбардир как обычно накрутил заголовок. Зачем-то Россию приплел, о которой вообще речи не было. Или теперь упоминание соперников команды автоматический к этой команде привязывает? Также можно было написать "Коноплянка любит заниматься видом спорта, которым занимается сборная России". Ну бред же.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 марта 2018, 08:04

      "Какую-то Францию" даже толком и не видно из того космоса, в котором находится супер-крутейший мастер футбольного искусства Евгений Коноплянка"!

      «Всем хотелось бы сыграть против ... какой-то Франции... Но также интересно сыграть с Японией... То же самое и с Саудовской Аравией."
      Тут концентрация пафоса просто зашкаливает!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Обер-КанцлерЪ 22 марта 2018, 08:08

      Так выразился человек. Имелось ввиду "какой-нибудь", либо "условной". Т.е. Францией или любой другой командой подобного уровня. Что же вы к словам придираетесь. Он футболист, а не мастер раздавать интервью.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 > bset 22 марта 2018, 08:32

      Что сказал, то и прокомментировал. Откуда нам знать, что у него там в голове. Пусть понятно изъясняется. Меня тоже покоробила ,,какая то Франция,,

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > m40 22 марта 2018, 08:55

      Все мы ошибаемся в той или иной мере. Просто кто-то - публичная лично, а кто-то сказал и никто не заметил. Не стоит много значения придавать этим словам. Уверен, что он имел ввиду совсем не то, что вы все тут подумали.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > m40 22 марта 2018, 08:57

      Хохлы они же тупые...
      Вначале «специально» проиграли, а теперь ноют.

      -1
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