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    18-летний форвард «Гамбурга» Арп отклонил предложение «Баварии»

    Нападающий «Гамбурга» Ян-Фьете Арп отклонил первое предложение «Баварии».

    Контракт 18-летнего футболиста со своим нынешним клубом рассчитан до июня 2019 года. Черно-синие хотят продлить соглашение с форвардом до 2023 года. В свою очередь, немец намерен подождать, чтобы увидеть, в каком направлении будет двигаться команда под руководством нового тренера Кристиана Титца, прежде чем принимать решение о своем будущем.

    В нынешнем сезоне Арп принял участие в 16-ти матчах Бундеслиги, записав на свой счет два гола.

    Источник: Bild

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    21.03.2018 16:48
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