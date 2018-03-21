18-летний форвард «Гамбурга» Арп отклонил предложение «Баварии»

Нападающий «Гамбурга» Ян-Фьете Арп отклонил первое предложение «Баварии».

Контракт 18-летнего футболиста со своим нынешним клубом рассчитан до июня 2019 года. Черно-синие хотят продлить соглашение с форвардом до 2023 года. В свою очередь, немец намерен подождать, чтобы увидеть, в каком направлении будет двигаться команда под руководством нового тренера Кристиана Титца, прежде чем принимать решение о своем будущем.

В нынешнем сезоне Арп принял участие в 16-ти матчах Бундеслиги, записав на свой счет два гола.