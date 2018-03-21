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    Спор Глушакова с Комбаровым завершился вничью

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков объявил результат спора с одноклубником Дмитрием Комбаровым. Напомним, накануне футболисты сыграли в бильярд. По результатам проигравший должен был изменить кое-что в своей внешности. В случае, если победа была бы на стороне Глушакова, то он обещал отрастить усы, а Комбаров – побриться наголо.

    Сегодня капитан «Спартака» опубликовал отредактированное фото, на котором он изображен с усами, а защитник – лысым. Глушаков озаглавил фото следующим образом: «Ничья».

    Напомним, Глушаков и Комбаров находятся в расположении сборной России, которая готовится к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.03.2018 10:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 21 марта 2018, 19:52

      Неплохой грим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 21 марта 2018, 16:53

      Значит один пускай бреется а другой усы отращивает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 15:47

      Для Глушакова с Комбаровым-в бильярде ничьей быть не может,Если только в карманном?

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 07:32

      видать никак не могли закатить последний шар, вот и согласились на ничью. А может вообще ни одного не закатили. Сыграли в бильярд, ничья 0-0))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 марта 2018, 14:22

      Дебилы

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 21 марта 2018, 14:05

      какая нах..й ничья в бильярде?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 марта 2018, 13:43

      - хороший фотошоп!, и ребята отличные!!!, вот только - снова очередная "ничья"(, парни , давайте уже без "ничьих"( их и так уже 8 ))))...Совершайте победы!!!, а мы за вас поболеем! Всем здоровья!Вперёд СПАРТАК!!!

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 марта 2018, 12:31

      "гитлер капут лысому"в бильярде не бывает ничьих ,что-то" темнят крутые мэны"

      1
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 21 марта 2018, 12:06

      супер новость!!! мне так интересно её читать, что аж в туалет хочется !!!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 11:42

      Ну и хорошо что ничья.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 21 марта 2018, 11:30

      Как неожиданно..

      -2
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