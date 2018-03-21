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Спор Глушакова с Комбаровым завершился вничью

21 марта 2018, 10:18
21

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков объявил результат спора с одноклубником Дмитрием Комбаровым. Напомним, накануне футболисты сыграли в бильярд. По результатам проигравший должен был изменить кое-что в своей внешности. В случае, если победа была бы на стороне Глушакова, то он обещал отрастить усы, а Комбаров – побриться наголо.

Сегодня капитан «Спартака» опубликовал отредактированное фото, на котором он изображен с усами, а защитник – лысым. Глушаков озаглавил фото следующим образом: «Ничья».

Напомним, Глушаков и Комбаров находятся в расположении сборной России, которая готовится к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (21)
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insider_retro
1521617396
Тонко задумано и изящно исполнено! Может в следующий раз ставки повысят и ещё раз коллажем побалуют?!!
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OfaZavr
1521617516
молодцы, то есть победила дружба и это главное!))
Ответить
krg-kz
1521618705
А если реально, давайте при следующей ничье, каждый выполнит свою часть сделки, не на фотошопе, а в жизни!
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Гуус
1521618786
комбаров решил стать лысым чтобы черчесову было сложнее отличить его с Костей Раушем, всем же известно кто лучших левый защитник россии на данный момент это немецкий россиянин!
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АртурZaСМ
1521620171
Ясно все с ними. Один из них не смог ответить за свой базар.
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altezzik
1521620312
Что это делает в главных новостях? У Глушакова шутки уровня Петросяна.
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zigbert
1521621749
Ну и хорошо что ничья.
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Neverov1
1521623163
супер новость!!! мне так интересно её читать, что аж в туалет хочется !!!
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fanchik
1521624660
"гитлер капут лысому"в бильярде не бывает ничьих ,что-то" темнят крутые мэны"
Ответить
O-Z
1521631338
Дебилы
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