Спор Глушакова с Комбаровым завершился вничью

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков объявил результат спора с одноклубником Дмитрием Комбаровым. Напомним, накануне футболисты сыграли в бильярд. По результатам проигравший должен был изменить кое-что в своей внешности. В случае, если победа была бы на стороне Глушакова, то он обещал отрастить усы, а Комбаров – побриться наголо.

Сегодня капитан «Спартака» опубликовал отредактированное фото, на котором он изображен с усами, а защитник – лысым. Глушаков озаглавил фото следующим образом: «Ничья».

Напомним, Глушаков и Комбаров находятся в расположении сборной России, которая готовится к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).