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    Глушаков: «Проиграю Комбарову в бильярд – отращу усы. Если выиграю – увидите Диму лысым»

    Футболисты «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров заключили пари во время игры в бильярд на сборе национальной команды на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). По его условиям, проигравшему придется сменить свой внешний вид.

    «Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    20.03.2018 18:59
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +5

      MONSTERqq 21 марта 2018, 22:50

      есть время еще и на игры? вот скажите пожалуйста где таких футболистов то понабрали? куда смотрит черчесов? один ******* с краснодара в кс не имеет с кем сыграть! другой на приставке с уборщиком сидит играет а эти ублюдки кривоногие только и умеют что шары гонять что на поле что в баре! Не будет у нас сборной не когда с такими тупоголовыми игроками!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 марта 2018, 09:41

      Футболисты такие же люди как и все мы, и бильярд им тоже не чужд, не вижу не чего плохого! А их тут склоняют по разному! Не красиво как-то! А вот когда плохо играют в футбол тут другое дело надо ругать!

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 марта 2018, 00:02

      Если выиграет Комбаров, то он тябя за-комбинирует в глушак Автоваза

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 22:27

      Еще Маяковский писал что бильярд развивает глазомер.

      2
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 20 марта 2018, 20:42

      ВКамбаров под вДудя косит. А бильярд карманный ? Мастера по шарам.

      -3
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      Рейтинг: +2251

      kvm 20 марта 2018, 20:38

      Играют НА бильярде, а не В бильярд

      2
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      Рейтинг: +160

      odin1973 > kvm 20 марта 2018, 21:19

      Вы ошибаетесь. На бильярде можно играть в разные игры. В бильярд играть- играть в конкретную игру бильярд.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 марта 2018, 20:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мяч идите катайте слабоумные.Играть не умеют в футбол,зато шары катают.Фу

      -4
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Axe111 20 марта 2018, 22:23

      Долбень

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 марта 2018, 20:29

      "Если выиграю я, увидите Диму лысым в мое бане!" (С) Глушаков

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 20 марта 2018, 20:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тренироватьсянадо.а не шары катать

      -4
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Жёлто-синий 20 марта 2018, 22:23

      Еще один долбень

      1
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 20:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я бы на месте Федуна вас всех юбы разогнал с вашим итальяшкой трениром,но Федун сам слабый какк и вы не удевляюсь что вы вы позор страны

      -7
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Эдуард 1 20 марта 2018, 22:24

      Слушайте сколько придурков на этой ветке

      1
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