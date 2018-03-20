Глушаков: «Проиграю Комбарову в бильярд – отращу усы. Если выиграю – увидите Диму лысым»

есть время еще и на игры? вот скажите пожалуйста где таких футболистов то понабрали? куда смотрит черчесов? один ******* с краснодара в кс не имеет с кем сыграть! другой на приставке с уборщиком сидит играет а эти ублюдки кривоногие только и умеют что шары гонять что на поле что в баре! Не будет у нас сборной не когда с такими тупоголовыми игроками!
Футболисты «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров заключили пари во время игры в бильярд на сборе национальной команды на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). По его условиям, проигравшему придется сменить свой внешний вид.
«Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.