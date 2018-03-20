Глушаков: «Проиграю Комбарову в бильярд – отращу усы. Если выиграю – увидите Диму лысым»

Футболисты «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров заключили пари во время игры в бильярд на сборе национальной команды на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). По его условиям, проигравшему придется сменить свой внешний вид.

«Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.