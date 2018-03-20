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  • Глушаков: «Проиграю Комбарову в бильярд – отращу усы. Если выиграю – увидите Диму лысым»

Глушаков: «Проиграю Комбарову в бильярд – отращу усы. Если выиграю – увидите Диму лысым»

20 марта 2018, 18:59
40

Футболисты «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров заключили пари во время игры в бильярд на сборе национальной команды на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). По его условиям, проигравшему придется сменить свой внешний вид.

«Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (40)
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OfaZavr
1521562017
лучше уж Комбарова лысым увидеть чем Глушакова усатым)
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Эдуард 1
1521563032
Глушаков мразь,ты там давай старайся цука играть как надо и команду заводи черт по жизни,а то смотрю вы там петухи совсем совесть потерядли,за чемпиопство цуки не боритесь мрази.
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Эдуард 1
1521563347
Федун епаный алигарх что не может вас всдрючить цук вы же позор страны какой то сраный локо лидер с Тарасиком чертом,он даже бузову не смог нормально ******* и они растались а в футбол он вообще играть не умеет а клуб иему платит зарплату и он кайфует от эжизи а клуб лох,Локо лох Локо лох плати всем бездарям милиооны цука железгнодорожная
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Эдуард 1
1521563981
Я эксперт и не позволю всяким Трасикам *********** а раз Локо лох то пусть платит бездарям,Федун псевдо алигарх в футболе ноль набрал ********** типо Самедова и Промеса бразильской нищиты
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Боцман59rus
1521565354
лысый комбаров, усатый глушаков... мне нужен сухой акинфеев
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Эдуард 1
1521566374
Глушаков ты слабый,получаешь миллионы тебе не стыдно играть как дно
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Эдуард 1
1521566451
Я бы на месте Федуна вас всех юбы разогнал с вашим итальяшкой трениром,но Федун сам слабый какк и вы не удевляюсь что вы вы позор страны
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Жёлто-синий
1521566898
Тренироватьсянадо.а не шары катать
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Axe111
1521567478
Мяч идите катайте слабоумные.Играть не умеют в футбол,зато шары катают.Фу
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kvm
1521567521
Играют НА бильярде, а не В бильярд
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