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    Матчи «Локомотив» – «Амкар» и «Спартак» – «Тосно» состоятся 31 марта, «Ростов» примет ЦСКА 1 апреля

    Стали известны точные даты и время проведения поединков 24-го тура РФПЛ.

    Лидирующий в турнирной таблице «Локомотив» проведет гостевую встречу с «Амкаром» в субботу, 31 марта. В этот же день «Спартак» примет «Тосно».

    1 апреля ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом», а «Зенит» встретится с «Уфой».

    Расписание матчей 24-го тура РФПЛ

    31 марта

    Амкар – Локомотив (11:30 по московскому времени)

    Ахмат – СКА-Хабаровск (14:00)

    Динамо – Арсенал (16:30)

    Спартак – Тосно (19:00)

    1 апреля

    Урал – Рубин. (14:00)

    Уфа – Зенит (16:30)

    Краснодар – Анжи (19:00)

    Ростов – ЦСКА (19.00)

    Источник: РПЛ

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    19.03.2018 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 марта 2018, 14:29

      Ростову удачи и победы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 марта 2018, 20:12

      Идиоты уже не знают как игры перетасовать....
      24 тур играют когда 23 ещё не все играли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 18:50

      Ростов-ЦСКА интересная будет игра,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 марта 2018, 18:41

      Ростсельмаш, порадуй игрой!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 19 марта 2018, 18:32

      ура

      0
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