Матчи «Локомотив» – «Амкар» и «Спартак» – «Тосно» состоятся 31 марта, «Ростов» примет ЦСКА 1 апреля

Стали известны точные даты и время проведения поединков 24-го тура РФПЛ.
Лидирующий в турнирной таблице «Локомотив» проведет гостевую встречу с «Амкаром» в субботу, 31 марта. В этот же день «Спартак» примет «Тосно».
1 апреля ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом», а «Зенит» встретится с «Уфой».
Расписание матчей 24-го тура РФПЛ
31 марта
Амкар – Локомотив (11:30 по московскому времени)
Ахмат – СКА-Хабаровск (14:00)
Динамо – Арсенал (16:30)
Спартак – Тосно (19:00)
1 апреля
Урал – Рубин. (14:00)
Уфа – Зенит (16:30)
Краснодар – Анжи (19:00)
Ростов – ЦСКА (19.00)
Источник: РПЛ