Матчи «Локомотив» – «Амкар» и «Спартак» – «Тосно» состоятся 31 марта, «Ростов» примет ЦСКА 1 апреля

Стали известны точные даты и время проведения поединков 24-го тура РФПЛ.

Лидирующий в турнирной таблице «Локомотив» проведет гостевую встречу с «Амкаром» в субботу, 31 марта. В этот же день «Спартак» примет «Тосно».

1 апреля ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом», а «Зенит» встретится с «Уфой».

Расписание матчей 24-го тура РФПЛ

31 марта

Амкар – Локомотив (11:30 по московскому времени)

Ахмат – СКА-Хабаровск (14:00)

Динамо – Арсенал (16:30)

Спартак – Тосно (19:00)

1 апреля

Урал – Рубин. (14:00)

Уфа – Зенит (16:30)

Краснодар – Анжи (19:00)

Ростов – ЦСКА (19.00)