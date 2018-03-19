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  • Стамбули: «Однажды Ибрагимович разозлился на то, что по ТВ его назвали королем, а не богом»

Стамбули: «Однажды Ибрагимович разозлился на то, что по ТВ его назвали королем, а не богом»

19 марта 2018, 15:12
8

Бывший полузащитник «ПСЖ» Бенджамин Стамбули рассказал, какую гневную реакцию однажды вызвала у его бывшего товарища по команде Златана Ибрагимовича новость по телевидению. Нападающий, выступающий ныне за «Манчестер Юнайтед», был разозлен тем фактом, что его назвали королем Парижа, а не богом.

«Мы были на физиотерапии, а по телевизору шли новости. Златан попросил меня перевести, потому там что-то говорилось о нем. Я объяснил, что они сказали: Златан – король Парижа.

Я думал, что он будет счастлив, потому что здорово, что люди так его любят. Но реакция была другой. Он очень рассердился и крикнул мне: «Какого х...на?! Я не король, я бог!» Этот парень абсолютно сумасшедший», – сказал Стамбули.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига ПСЖ Шальке-04 Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Стамбули Бенджамин
Комментарии (8)
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almanev
1521461767
Похоже у Ибрагимовича просто юмор своеобразный, не все понимают.
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shinnik
1521462069
Может перед выборами было...))
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Flydis
1521462177
Всё в порядке. Все знают, что это Златан, и ничего необычного не произошло.
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h3LL1k
1521468375
инфа была как он только перешёл в мю............ потом ещё какое сравнение с Контаной было типо так же ответил.... "Контана Король , а я бог" причём на бомбардире по мойму и были обе инфы
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зенит ничто
1521469779
у нас один господь!другого быть не должно!
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Loko_Roma
1521470180
"Однажды Дзюба разозлился на то, что его назвали бревном, а не богом"
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zigbert
1521537778
Пеле называют королем футбола,но он не обижается на это.
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hellkid
1521696538
типичный Златан :)
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