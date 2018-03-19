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    Стамбули: «Однажды Ибрагимович разозлился на то, что по ТВ его назвали королем, а не богом»

    Бывший полузащитник «ПСЖ» Бенджамин Стамбули рассказал, какую гневную реакцию однажды вызвала у его бывшего товарища по команде Златана Ибрагимовича новость по телевидению. Нападающий, выступающий ныне за «Манчестер Юнайтед», был разозлен тем фактом, что его назвали королем Парижа, а не богом.

    «Мы были на физиотерапии, а по телевизору шли новости. Златан попросил меня перевести, потому там что-то говорилось о нем. Я объяснил, что они сказали: Златан – король Парижа.

    Я думал, что он будет счастлив, потому что здорово, что люди так его любят. Но реакция была другой. Он очень рассердился и крикнул мне: «Какого х...на?! Я не король, я бог!» Этот парень абсолютно сумасшедший», – сказал Стамбули.

    Источник: Goal.com

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    19.03.2018 15:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 марта 2018, 08:28

      типичный Златан :)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:22

      Пеле называют королем футбола,но он не обижается на это.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 марта 2018, 17:36

      "Однажды Дзюба разозлился на то, что его назвали бревном, а не богом"

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 19 марта 2018, 17:29

      у нас один господь!другого быть не должно!

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 19 марта 2018, 17:06

      инфа была как он только перешёл в мю............ потом ещё какое сравнение с Контаной было типо так же ответил.... "Контана Король , а я бог" причём на бомбардире по мойму и были обе инфы

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 19 марта 2018, 15:22

      Всё в порядке. Все знают, что это Златан, и ничего необычного не произошло.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2018, 15:21

      Может перед выборами было...))

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 19 марта 2018, 15:16

      Похоже у Ибрагимовича просто юмор своеобразный, не все понимают.

      3
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