Стамбули: «Однажды Ибрагимович разозлился на то, что по ТВ его назвали королем, а не богом»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Бенджамин Стамбули рассказал, какую гневную реакцию однажды вызвала у его бывшего товарища по команде Златана Ибрагимовича новость по телевидению. Нападающий, выступающий ныне за «Манчестер Юнайтед», был разозлен тем фактом, что его назвали королем Парижа, а не богом.

«Мы были на физиотерапии, а по телевизору шли новости. Златан попросил меня перевести, потому там что-то говорилось о нем. Я объяснил, что они сказали: Златан – король Парижа.

Я думал, что он будет счастлив, потому что здорово, что люди так его любят. Но реакция была другой. Он очень рассердился и крикнул мне: «Какого х...на?! Я не король, я бог!» Этот парень абсолютно сумасшедший», – сказал Стамбули.