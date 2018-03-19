Кутроне: «Три очка, которые мы не могли упустить»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне счастлив, что его команде удалось одержать волевую победу в матче 29-го тура итальянской Серии А против «Кьево» на стадионе «Сан-Сиро». Сам форвард забил один из голов.

«Сегодняшняя победа была очень важна для нас, мы должны двигаться в том же направлении. Это был отличный матч и три очка, которые мы не могли упустить. «Кьево» лишь оборонялся после того, как забил. Я рад, что нам удалось совершить камбэк.

Вызов в сборную Италии? Это заставляет меня волноваться, я не ожидал этого. Я даже проверял заявку в сборную до 21 года. Обещаю, что выложусь на сто процентов», – сказал футболист в интервью Mediaset Premium после финального свистка.

Матч 29-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Кьево» завершился со счетом 3:2.