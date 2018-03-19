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  • Ловчев: «Не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место»

Ловчев: «Не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место»

19 марта 2018, 07:34
27

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев призвал не обращать особого внимания на результат «Спартака» в рамках 23-го тура РФПЛ, в котором был на выезде обыгран «Рубин» – 2:1. Он отметил, что красно-белые не показывают чемпионской игры в концовке сезона, поэтому говорить об обострении интриги в чемпионате России не следует.

«Для меня загадка, почему «Рубин» в этом матче предстал командой совершенно не похожей на типичные команды Бердыева. Достаточно сказать, что оба гола были забиты в результате грубых ошибок защитников. Причем эти футболисты давно играют у Бердыева, знают его требования.

Первый гол получился в результате паса назад Наваса, мяч перехватил Ханни и забил. В эпизоде со вторым голом детскую ошибку совершил Камболов. Был навес, и вместо того, чтобы выбить мяч головой, он его сбросил на линию штрафной прямо в ноги Самедову. Тот отпасовал Адриано.

Бразилец великолепно использовал момент, показал мастер-класс: на замахе уложил на газон троих защитников «Рубина», переложил мяч на другую ногу и пробил в угол. Шесть игроков хозяев рухнули на газон от отчаяния – потому что «Рубин» имел большое преимущество во втором тайме и никак не заслуживал поражения.

После этого вновь пошли разговоры о возрождении золотой гонки, мол, у «Спартака» впереди несложный календарь. Уже не раз говорил, и еще раз повторю: не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место. «Рубин» далеко не выдающая команда, а если б не ошибся Камболов, не было бы этой победы. Да и вспомните, как был забит первый гол. «Спартак» не показывает чемпионской игры», – считает Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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RedWhiteFans2
1521434776
Это ему Бубнов сказал, который ещё ни одного победителя матча не предсказал.
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volfrik
1521439181
спартак на последних минутах опять стал выигрывать, верный признак того что чемпионами станут
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Igor Belousov
1521440884
еще не вечер будет гонка
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Соа́рес де Мора́ис
1521440968
Побольше, почаще говорите, в подобном духе, вместе с Бубном, вы когда что то трезвоните - всё наоборот получается)). Эксперты.
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зенит ничто
1521442898
может и не отдаст но попытаться можно!
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red_blue_fury
1521443670
у нас любят отдавать чемпионство загодя, но как показывает практика еще совершенно не понятно, кто и как станет чемпионом. Факты: 1) У Локо всегда проблемы весной (концентрация, травмы и прочее) 2) Преследователи, на минуточку, чемпионы и вице-чемпионы страны. 3) Мы живем в (!)коррумпированной(!) стране, к большому сожалению. Так что не гневайте футбольного бога!)
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Zenmaster
1521445637
Два раза просрать , две ничьи -- 8 очков потеряно !!! В футболе может быть по всякому -- некуй из себя великого гуру корчить -- уже напи..дел больше чем наиграл !!! Чем упорнее борьба -- тем интересней смотреть !!!
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OfaZavr
1521445999
гонка в любом случаи есть и будет, ведь у Локо не огромное преимущество перед соперниками как у Ман Сити в АПЛ или у Баварии, Барса вон тоже опережает ближайшего преследователя на 8 очков и никто не теряет мотивации, пока есть шансы нужно бороться.
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Diesel133
1521448817
ой не надо раньше времени балаболить! Впереди 8 матчей, только выкладываясь на полную катушку, нужно добиваться побед, и тогда титул от нас не уйдет! Если нет, все пойдет насмарку!
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raritet
1521452311
игра с Рубином не показатель, потому что это скорее был цирк а не футбол. До сих пор теряюсь в догадках что же это могло значить когда 2 защитника Рубина играют как заправские диспетчеры Спартака.
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