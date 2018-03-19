Ловчев: «Не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место»

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев призвал не обращать особого внимания на результат «Спартака» в рамках 23-го тура РФПЛ, в котором был на выезде обыгран «Рубин» – 2:1. Он отметил, что красно-белые не показывают чемпионской игры в концовке сезона, поэтому говорить об обострении интриги в чемпионате России не следует.

«Для меня загадка, почему «Рубин» в этом матче предстал командой совершенно не похожей на типичные команды Бердыева. Достаточно сказать, что оба гола были забиты в результате грубых ошибок защитников. Причем эти футболисты давно играют у Бердыева, знают его требования.

Первый гол получился в результате паса назад Наваса, мяч перехватил Ханни и забил. В эпизоде со вторым голом детскую ошибку совершил Камболов. Был навес, и вместо того, чтобы выбить мяч головой, он его сбросил на линию штрафной прямо в ноги Самедову. Тот отпасовал Адриано.

Бразилец великолепно использовал момент, показал мастер-класс: на замахе уложил на газон троих защитников «Рубина», переложил мяч на другую ногу и пробил в угол. Шесть игроков хозяев рухнули на газон от отчаяния – потому что «Рубин» имел большое преимущество во втором тайме и никак не заслуживал поражения.

После этого вновь пошли разговоры о возрождении золотой гонки, мол, у «Спартака» впереди несложный календарь. Уже не раз говорил, и еще раз повторю: не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место. «Рубин» далеко не выдающая команда, а если б не ошибся Камболов, не было бы этой победы. Да и вспомните, как был забит первый гол. «Спартак» не показывает чемпионской игры», – считает Ловчев.