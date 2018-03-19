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    Ловчев: «Не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место»

    Известный футбольный специалист Евгений Ловчев призвал не обращать особого внимания на результат «Спартака» в рамках 23-го тура РФПЛ, в котором был на выезде обыгран «Рубин» – 2:1. Он отметил, что красно-белые не показывают чемпионской игры в концовке сезона, поэтому говорить об обострении интриги в чемпионате России не следует.

    «Для меня загадка, почему «Рубин» в этом матче предстал командой совершенно не похожей на типичные команды Бердыева. Достаточно сказать, что оба гола были забиты в результате грубых ошибок защитников. Причем эти футболисты давно играют у Бердыева, знают его требования.

    Первый гол получился в результате паса назад Наваса, мяч перехватил Ханни и забил. В эпизоде со вторым голом детскую ошибку совершил Камболов. Был навес, и вместо того, чтобы выбить мяч головой, он его сбросил на линию штрафной прямо в ноги Самедову. Тот отпасовал Адриано.

    Бразилец великолепно использовал момент, показал мастер-класс: на замахе уложил на газон троих защитников «Рубина», переложил мяч на другую ногу и пробил в угол. Шесть игроков хозяев рухнули на газон от отчаяния – потому что «Рубин» имел большое преимущество во втором тайме и никак не заслуживал поражения.

    После этого вновь пошли разговоры о возрождении золотой гонки, мол, у «Спартака» впереди несложный календарь. Уже не раз говорил, и еще раз повторю: не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место. «Рубин» далеко не выдающая команда, а если б не ошибся Камболов, не было бы этой победы. Да и вспомните, как был забит первый гол. «Спартак» не показывает чемпионской игры», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2018 07:34
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:30

      С первым голом можно согласитья а вот второй был в результате командного действия и индивидуального мастерства.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2018, 16:01

      Если Паровоз продолжит второй тайм Атлетико, то все может быть!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > батог 19 марта 2018, 16:57

      Второй тайм с Атлетико

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 19 марта 2018, 14:51

      да не локо не упустит уже, да и не спартак, не цска и не зенит чемпиоства не заслужили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 марта 2018, 13:09

      Судьи должны очень постараться, чтобы Спартак стал чемпионом.
      Ну Рубин. С ним всё ясно, отдали победу. Спартаку нужнее.

      0
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 19 марта 2018, 13:00

      Отдаст и в самое ближайшее время. ЦСКА - Спартак разыграют чемпионство

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 марта 2018, 12:38

      игра с Рубином не показатель, потому что это скорее был цирк а не футбол. До сих пор теряюсь в догадках что же это могло значить когда 2 защитника Рубина играют как заправские диспетчеры Спартака.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2018, 12:08

      Жизнь покажет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 марта 2018, 11:40

      ой не надо раньше времени балаболить! Впереди 8 матчей, только выкладываясь на полную катушку, нужно добиваться побед, и тогда титул от нас не уйдет! Если нет, все пойдет насмарку!

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 19 марта 2018, 11:07

      Если не расслабится

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:53

      гонка в любом случаи есть и будет, ведь у Локо не огромное преимущество перед соперниками как у Ман Сити в АПЛ или у Баварии, Барса вон тоже опережает ближайшего преследователя на 8 очков и никто не теряет мотивации, пока есть шансы нужно бороться.

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