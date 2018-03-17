Гризманн – номер два в списке «Манчестер Сити» после Кейна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Главной целью «горожан», по информации СМИ, является форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Француз – второй вариант. Сообщается, что «Сити» могут использовать в рамках сделки с «матрасниками» Серхио Агуэро, чтобы перебить любое предложение «Барселоны».

Ранее стало известно, что Гризманн отклонил предложение «Атлетико» о продлении контракта и уже занялся поисками жилья в столице Каталонии.