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    Гризманн – номер два в списке «Манчестер Сити» после Кейна

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Главной целью «горожан», по информации СМИ, является форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Француз – второй вариант. Сообщается, что «Сити» могут использовать в рамках сделки с «матрасниками» Серхио Агуэро, чтобы перебить любое предложение «Барселоны».

    Ранее стало известно, что Гризманн отклонил предложение «Атлетико» о продлении контракта и уже занялся поисками жилья в столице Каталонии.

    Источник: Diario Gol

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    17.03.2018 15:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 17 марта 2018, 17:54

      Куда угодно, только не в Барселону, Антуан, прошу, один из моих любимых игроков, нельзя ему в Барсу никак.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 марта 2018, 16:34

      пук пук ! гризманн уже одной ногой в барсе ! а кейна забирайте !

      -1
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      Рейтинг: +58

      борманбек 17 марта 2018, 15:56

      красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 марта 2018, 15:39

      негодяй Хосепа, всех из европейского ТОПа пометил - бедолагу Маура обделяет
      и юнайтед звезд лишает

      0
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      ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 > Боцман59rus 17 марта 2018, 17:10

      когда шейхи все запросы решают,остается только лучших запрашивать,на его месте разве кто то по другому поступал бы?

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