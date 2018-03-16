Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 16 марта в 14:00 по московскому времени. Поможет провести жеребьевку посол финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко.
В ней примут участие следующие команды:
«Барселона» (Испания)
«Бавария» (Германия)
«Ливерпуль» (Англия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Реал» (Испания)
«Рома» (Италия)
«Севилья» (Испания)
«Ювентус» (Италия)
Представители одной ассоциации не будут разводиться. Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.
Матчи 1/4 финала: 3/4 и 10/11 апреля.
Жеребьевка 1/2 финала: 13 апреля.
Матчи 1/2 финала: 24/25 апреля и 1/2 мая.
Финал пройдет в субботу, 26 мая, на киевском стадионе «Олимпийский».