Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 16 марта в 14:00 по московскому времени. Поможет провести жеребьевку посол финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко.

В ней примут участие следующие команды:

«Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Ливерпуль» (Англия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Реал» (Испания)

«Рома» (Италия)

«Севилья» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

Представители одной ассоциации не будут разводиться. Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Матчи 1/4 финала: 3/4 и 10/11 апреля.

Жеребьевка 1/2 финала: 13 апреля.

Матчи 1/2 финала: 24/25 апреля и 1/2 мая.

Финал пройдет в субботу, 26 мая, на киевском стадионе «Олимпийский».