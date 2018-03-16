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    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 16 марта в 14:00 по московскому времени. Поможет провести жеребьевку посол финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко.

    В ней примут участие следующие команды:

    «Барселона» (Испания)

    «Бавария» (Германия)

    «Ливерпуль» (Англия)

    «Манчестер Сити» (Англия)

    «Реал» (Испания)

    «Рома» (Италия)

    «Севилья» (Испания)

    «Ювентус» (Италия)

    Представители одной ассоциации не будут разводиться. Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

    Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

    Матчи 1/4 финала: 3/4 и 10/11 апреля.

    Жеребьевка 1/2 финала: 13 апреля.

    Матчи 1/2 финала: 24/25 апреля и 1/2 мая.

    Финал пройдет в субботу, 26 мая, на киевском стадионе «Олимпийский».

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      FerzLoko 16 марта 2018, 18:50

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