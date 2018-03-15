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    Евсеев утвержден главным тренером «Амкара»

    Исполнявший обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев утвержден в этой должности. Напомним, что он сменил на этом посту Гаджи Гаджиева.

    «Мы поздравляем Вадима Валентиновича, верим в то, что сотрудничество для обеих сторон будет долгосрочным и успешным!» – говорится в соообщени пресс-службы клуба.

    «Амкар» под руководством Евсеева успел провести два матча в РФПЛ, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Арсеналу» (0:2). После 22-х туров пермяки с 22-мя очками занимают 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего 12-м «Динамо» на два балла.

    Источник: ФК «Амкар»

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    15.03.2018 11:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:58

      Успешной карьеры на тренерском поприще Вадим.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 марта 2018, 18:25

      удачи Вадим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 марта 2018, 17:39

      Логично.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 марта 2018, 15:11

      Мужскому региону-мужского тренера..!

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 15:01

      Слабый тренер, с плохой школой, и завышенной самооценкой...
      Без покровительства сверху результатов не будет!

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 марта 2018, 13:40

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +58

      борманбек 15 марта 2018, 13:02

      слабый тренер

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 12:54

      У Вадима очень сильная школа, всё должно быть зачётно, только вот финансирование у Амкара.....слов не подберу...

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      Рейтинг: +205

      chegevaro 15 марта 2018, 11:57

      Удачи!

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 15 марта 2018, 11:48

      Молодёжь-вперёд.Удачи Вадиму.

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