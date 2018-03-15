Евсеев утвержден главным тренером «Амкара»

Исполнявший обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев утвержден в этой должности. Напомним, что он сменил на этом посту Гаджи Гаджиева.

«Мы поздравляем Вадима Валентиновича, верим в то, что сотрудничество для обеих сторон будет долгосрочным и успешным!» – говорится в соообщени пресс-службы клуба.

«Амкар» под руководством Евсеева успел провести два матча в РФПЛ, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Арсеналу» (0:2). После 22-х туров пермяки с 22-мя очками занимают 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего 12-м «Динамо» на два балла.