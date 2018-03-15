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    Джером Боатенг: «Бавария» допустила несколько глупых ошибок»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг остался доволен победой своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Бешикташем». При этом футболист отметил, что мюнхенцы все же допустили несколько серьезных ошибок в этой встрече, над которым стоит поработать в будущем.

    «Мы получили большое удовольствие от игры здесь. Мы забили в правильные моменты, но несколько раз допускали глупые ошибки. Мы знаем, что должны прибавить», – заявил Боатенг после финального свистка.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Результат первой игры – 0:5.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.03.2018 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2018, 09:44

      Обиднее всего, что при хорошем результате много карточек. В будущем это может навредить!

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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 08:51

      Ветеран решил всех приземлить.

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