Джером Боатенг: «Бавария» допустила несколько глупых ошибок»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг остался доволен победой своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Бешикташем». При этом футболист отметил, что мюнхенцы все же допустили несколько серьезных ошибок в этой встрече, над которым стоит поработать в будущем.

«Мы получили большое удовольствие от игры здесь. Мы забили в правильные моменты, но несколько раз допускали глупые ошибки. Мы знаем, что должны прибавить», – заявил Боатенг после финального свистка.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» завершился со счетом 1:3. Результат первой игры – 0:5.