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Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал

15 марта 2018, 00:36
33

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно обыграла «Челси» – 3:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий Лионель Месси.

Первая игра команд в Лондоне завершилась вничью – 1:1. Таким образом, каталонцы вышли в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Барселона (Испания) – Челси (Англия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси,3; 2:0 – Дембеле, 20; 3:0 – Месси, 63.

«Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Дембеле (Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш, 61), Иньеста (Паулиньо, 56), Месси, Суарес.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар (Педро, 82), Виллиан, Жиру (Мората, 67).

Предупреждения: Роберто, 22 – Виллиан, 45; Жиру, 49; Алонсо, 75.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Челси Месси Лионель
Комментарии (33)
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dinar7777dinar
1521063547
ну что еще можно сказать ! еще 1 английский клуб вылетел так быстро ))))))) . 2 автобуса и жалко тотенхэм ! остались 2 атакующих коллектива ман сити и ливерпуль ! каталонцы с победой ! урааааа ! месси великий ! челси ни о чем !
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Dimka_Foxy
1521063551
Куртуа просрал этот матч. Понятно что выигрывает команда которая больше забила, но кто бы что не говорил, Челси был лучше
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cska-62
1521064695
Удивительный матч. При равной игре в Барселоне «Челси» проиграл 0:3. И голевых моментов у лондонского клуба было не меньше, чем у каталонского, и не играла «Барса» дома первым номером, а счёт формально разгромный. В чём загадка? Или в ком? Конечно, в Месси. Если второй мяч с идеального паса Месси Дембеле забивал пушечным ударом на силу в дальний от вратаря угол ворот, то два мяча, забитые Месси (первый и третий!), были не ошибками Тибо Куртуа, как уверяли комментаторы, а использованием Месси слабого места у голкипера лондонцев. А слабое место у него – почти двухметровый рост – 199 см. Тут дело в физиологии. Двухметровым гигантам очень трудно сложиться и отбить мячи, пущенные в упор низом. Были и есть двухметровые вратари и сегодня, но никто из них (Тибо Куртуа – исключение из правил!) не играл и не играет на таком высоком уровне, да ещё и в составе одной из сборных мира. Вряд ли кто станет отрицать, что «Челси» по составу игроков – одна из сборных мира. У гигантов нападающих карьеры были куда успешнее. Достаточно вспомнить Коллера или Крауча. В самом конце матча Куртуа продемонстрировал своё мастерство, отбив удар со штрафного всё того же Месси, и удар в упор головой Паулиньо. Но эти удары были произведены не низом, а верхом. Где реакция, рост и длинна рук голкипера оказались отменными. Умение использовать слабые стороны соперника – тоже футбольное искусство. И Лео Месси и в нём показывает, что он – уникальный, не имеющий аналогов в мировой истории, футболист. Отбросив, пока он играет и радует болельщиков своей игрой, все заурядные эпитеты – «Великий», «Непревзойдённый» и т.д. Повесит бутсы на гвоздь, тогда и будем вспоминать про «эпоху Месси».
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DeStar
1521064749
Челси на 1 гол точно наиграл, да даже на 2 как по мне. Пеналь там думаю был, имхо чисто, барса имела не много моментов, но зато почти все и реализовала. Ничего против барсы не имею, матч не понравился в целом. Как-то медленно, челси этот бедный, нифига не может придумать около штрафной. как они вообще голы забивают то в апл?
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Патронташ
1521064789
Вслед за красным автобусом на свалку ЛЧ отправлен и голубой...А что вы хотите от игроков вылетевших английских клубов? Привыкли ездить по полю на "автобусе", а обстоятельства вдруг заставляют участвовать в заезде на болиде Формулы-1.Вот и просирают голевые моменты не попадая на виражах... Только не надо про невезение,судей,плохо игравшего вратаря...Все это отговорки для бедных. Пы.сы. Куртуа конечно пропустил курьезные голы,но как Месси с ним один на один то оставался?Защитники где были?
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KsiroN
1521065138
Очень важен был гол забитый Барсой на выезде. Если не этот гол то Челси бы как всегда выставил автобус в штрафной и неизвестно что было-бы. А так Челси был вынужден играть "на равных", а с Барой это всегда чревато. Все молодцы! Всех с победой!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1521076951
Помогите Даше найти Татарина Цска
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Патронташ
1521087891
Куда то пропал болельщик с эмблемой "аристокпатов", который обещал и подробно описывал как Челси Барселону будет рвать...Не случилось ли с ним чего?
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Psih86
1521098762
Ни фига здесь шавки разгавкались...Челси Как минимум играл не хуже и моментов создал больше и по воротам бил чаще и пенальти не поставили и штанг сколько было...Ни фига вы черти....Да Куртуа дырка,увидев Месси обосрался,а так счет далеко не по игре!
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zigbert
1521185637
Без вариантов.
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