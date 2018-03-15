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    Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал

    «Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно обыграла «Челси» – 3:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий Лионель Месси.

    Первая игра команд в Лондоне завершилась вничью – 1:1. Таким образом, каталонцы вышли в четвертьфинал турнира.

    Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

    Барселона (Испания) – Челси (Англия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси,3; 2:0 – Дембеле, 20; 3:0 – Месси, 63.

    «Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Дембеле (Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш, 61), Иньеста (Паулиньо, 56), Месси, Суарес.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар (Педро, 82), Виллиан, Жиру (Мората, 67).

    Предупреждения: Роберто, 22 – Виллиан, 45; Жиру, 49; Алонсо, 75.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 00:36
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:33

      Без вариантов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 15 марта 2018, 11:18

      Со третьем голом КУртбуа испугался отвернулся от мяча позор. И это вратарь хочет Реал и ПСЖ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 15 марта 2018, 10:26

      Ни фига здесь шавки разгавкались...Челси Как минимум играл не хуже и моментов создал больше и по воротам бил чаще и пенальти не поставили и штанг сколько было...Ни фига вы черти....Да Куртуа дырка,увидев Месси обосрался,а так счет далеко не по игре!

      -2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 марта 2018, 07:24

      Куда то пропал болельщик с эмблемой "аристокпатов", который обещал и подробно описывал как Челси Барселону будет рвать...Не случилось ли с ним чего?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Патронташ 15 марта 2018, 08:20

      Да какие они «аристократы», их прозвище — «пенсионеры».

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 15 марта 2018, 06:47

      Виноват Конте как можно было продать Косту а взамен купить Жиру (бревно) который сидел на лавке в команде середняк Арсенал, или ленивого Морату. Вот вам результат.

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > orzy 15 марта 2018, 07:12

      Моратту кстати был игрок подмены в Реале и был очень перспективным, а Косту продали потому что тот не ходил на тренировки и начинал диктовать свои правила вот и продали, и купили Жиру на последних секунда типо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 15 марта 2018, 05:54

      Кто бы сомневался.

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 15 марта 2018, 04:22

      Помогите Даше найти Татарина Цска

      7
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 марта 2018, 02:15

      Достойно!

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 марта 2018, 01:23

      В принципе, матч Рома-Челси показал, что все футболисты Челси, по уровню игры наголову ниже итальянцев, вообще не пойму как они из группы вышли, а Месси легко прикончил пенсионеров.

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 15 марта 2018, 01:05

      Очень важен был гол забитый Барсой на выезде. Если не этот гол то Челси бы как всегда выставил автобус в штрафной и неизвестно что было-бы. А так Челси был вынужден играть "на равных", а с Барой это всегда чревато. Все молодцы! Всех с победой!

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > KsiroN 15 марта 2018, 01:21

      У Челси ни защиты, ни атаки какой автобус.

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      Рейтинг: +182

      KsiroN > iBragim2102 15 марта 2018, 10:33

      Я считаю у Челси отличный автобус, и последние лет 15 когда нужно всегда такой был. И в первом матче они это прекрасно продемонстрировали, Барса забила гол только после ошибки Челси в обороне, за 90 минут Барса толком не смогла ничего опасного в первом матче создать. Поэтому я считаю самым важным гол который забили на выезде.

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