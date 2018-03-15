Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно обыграла «Челси» – 3:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий Лионель Месси.

Первая игра команд в Лондоне завершилась вничью – 1:1. Таким образом, каталонцы вышли в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Барселона (Испания) – Челси (Англия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси,3; 2:0 – Дембеле, 20; 3:0 – Месси, 63.

«Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Дембеле (Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш, 61), Иньеста (Паулиньо, 56), Месси, Суарес.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар (Педро, 82), Виллиан, Жиру (Мората, 67).

Предупреждения: Роберто, 22 – Виллиан, 45; Жиру, 49; Алонсо, 75.

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