Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бен-Йеддер уступает лишь Роналду по затраченным минутам на гол

Бен-Йеддер уступает лишь Роналду по затраченным минутам на гол

14 марта 2018, 11:25
11

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:2 (первый матч – 0:0).

Нападающий испанского клуба Виссам Бен-Йеддер отметился дублем в этой встрече, сообщает InStat. На это у него ушло всего лишь 22 минуты. Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов он тратит на гол в среднем 65 минут.

Его обходит по этому показателю нападающий «Реала» Криштиану Роналду (63 минуты на гол). На третьем месте располагается новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на групповом этапе в составе «Ливерпуля» тратил на гол 73 минуты.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Севилья Манчестер Юнайтед Реал Барселона Роналду Криштиану Бен-Йеддер Виссам Коутиньо Филиппе
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1521016453
Погба вчера был просто гавном на поле.Столько брака в передачах,столько испорченных моментов!!!Вчера на поле были только Севилья и Де Хеа!!!! А Йеддер молодец.
Ответить
zigbert
1521017895
Теперь будет находится под пристальным вниманием скаутов.
Ответить
nelez
1521018350
Моур был , да именно был отличным тренером.Исчерпал себя
Ответить
Боцман59rus
1521020057
какие еще параметры придумают, чтобы португальца выделить и ублажить, размер обуви будут учитывать при подсчете?
Ответить
insider_retro
1521022875
Хороший подход к вопросу скорострельности, а в замесе с контрактными деньгами игроков, даёт понимание ещё и стоимости каждого гола! Вот это и есть чёткий критерий оценки нападающего - время на гол и стоимость забитого мяча!
Ответить
OfaZavr
1521041786
очень виден его прогресс и старания, скоро должен на повышение пойти.
Ответить
cevin cigan
1521045342
Рону ещё долго будут уступать в о многих аспектах!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+