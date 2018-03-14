Бен-Йеддер уступает лишь Роналду по затраченным минутам на гол

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:2 (первый матч – 0:0).

Нападающий испанского клуба Виссам Бен-Йеддер отметился дублем в этой встрече, сообщает InStat. На это у него ушло всего лишь 22 минуты. Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов он тратит на гол в среднем 65 минут.

Его обходит по этому показателю нападающий «Реала» Криштиану Роналду (63 минуты на гол). На третьем месте располагается новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на групповом этапе в составе «Ливерпуля» тратил на гол 73 минуты.