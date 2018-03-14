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    Бен-Йеддер уступает лишь Роналду по затраченным минутам на гол

    Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:2 (первый матч – 0:0).

    Нападающий испанского клуба Виссам Бен-Йеддер отметился дублем в этой встрече, сообщает InStat. На это у него ушло всего лишь 22 минуты. Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов он тратит на гол в среднем 65 минут.

    Его обходит по этому показателю нападающий «Реала» Криштиану Роналду (63 минуты на гол). На третьем месте располагается новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на групповом этапе в составе «Ливерпуля» тратил на гол 73 минуты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 11:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 14 марта 2018, 19:35

      Рону ещё долго будут уступать в о многих аспектах!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 18:36

      очень виден его прогресс и старания, скоро должен на повышение пойти.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 13:21

      Хороший подход к вопросу скорострельности, а в замесе с контрактными деньгами игроков, даёт понимание ещё и стоимости каждого гола!
      Вот это и есть чёткий критерий оценки нападающего - время на гол и стоимость забитого мяча!

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > insider_retro 14 марта 2018, 14:04

      Рассчитай Кокорина и Роналду, и получится что Кокорин дороже:)

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 марта 2018, 12:34

      какие еще параметры придумают, чтобы португальца выделить и ублажить, размер обуви будут учитывать при подсчете?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 14 марта 2018, 12:05

      Моур был , да именно был отличным тренером.Исчерпал себя

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 11:58

      Теперь будет находится под пристальным вниманием скаутов.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 11:34

      Погба вчера был просто гавном на поле.Столько брака в передачах,столько испорченных моментов!!!Вчера на поле были только Севилья и Де Хеа!!!!
      А Йеддер молодец.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 11:43

      Вообще в МЮ какая-то нездоровая ситуация. Такой потенциал у клуба, а игроки ничего показать не могут.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > bset 14 марта 2018, 11:57

      Деньги их попортили)))

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