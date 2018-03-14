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    Хайнкес не хочет рисковать здоровьем Роббена

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о причинах отсутствия в заявке на предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа» полузащитника команды Арьена Роббена. По его словам, нет крайней необходимости использовать его в этой игре.

    «Если бы была крайняя необходимость, он бы играл. Но я решил соблюсти осторожность. Если он получит мышечное повреждение, нам это ничего не даст.

    Дисквалификация игроков? Этот момент я особенно подчеркивал в беседе с футболистами. В 2013 году в полуфинале в Барселоне пять футболистов висели на карточках, но никто в итоге не получил. Игроки должны быть очень дисциплинированы и не поддаваться на провакации. Я не буду никого оставлять на скамейке из-за возможной дисквалификации», – заявил тренер.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» состоится в среду, 14 марта, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:5.

    Источник: ФК «Бавария»

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    14.03.2018 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 14 марта 2018, 14:36

      Старик Ханкес может вызывать только уважение!

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