Хайнкес не хочет рисковать здоровьем Роббена

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о причинах отсутствия в заявке на предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа» полузащитника команды Арьена Роббена. По его словам, нет крайней необходимости использовать его в этой игре.

«Если бы была крайняя необходимость, он бы играл. Но я решил соблюсти осторожность. Если он получит мышечное повреждение, нам это ничего не даст.

Дисквалификация игроков? Этот момент я особенно подчеркивал в беседе с футболистами. В 2013 году в полуфинале в Барселоне пять футболистов висели на карточках, но никто в итоге не получил. Игроки должны быть очень дисциплинированы и не поддаваться на провакации. Я не буду никого оставлять на скамейке из-за возможной дисквалификации», – заявил тренер.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» состоится в среду, 14 марта, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:5.