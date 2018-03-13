Саввиди: «Сожалею, что выбежал на футбольное поле с пистолетом. Приношу извинения общественности»

Владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди принес извинения за свое поведение в матче чемпионата Греции против АЕКа. Функционер выбежал на поле и стал угрожать судье убийством.

«Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОКа, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом.

Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК – АЕК: действиями судьи и контролера матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд.

Моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОКа от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал», – заверил Саввиди.

Из-за инцидента рассматривается вопрос о приостановке чемпионата Греции.

Кто такой Иван Саввиди – российский владелец ПАОКа, которого сейчас везде обсуждают