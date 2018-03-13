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    Саввиди: «Сожалею, что выбежал на футбольное поле с пистолетом. Приношу извинения общественности»

    Владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди принес извинения за свое поведение в матче чемпионата Греции против АЕКа. Функционер выбежал на поле и стал угрожать судье убийством.

    «Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОКа, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом.

    Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК – АЕК: действиями судьи и контролера матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд.

    Моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОКа от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал», – заверил Саввиди.

    Из-за инцидента рассматривается вопрос о приостановке чемпионата Греции.

    Кто такой Иван Саввиди – российский владелец ПАОКа, которого сейчас везде обсуждают

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2018 23:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 мая 2018, 05:17

      Конечно плохо, Ваня! В таких случаях выбегать нужно с калашом, не уж то забыл...?!

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 29 марта 2018, 13:50

      Ему бы лучше отправиться лечиться к психиатру, тогда санкции против него были бы меньше :)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 10:40

      но отвечать придется и вряд ли одними извинениями отделается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 09:58

      Вседоступность и всепозволительность привела к этому.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 марта 2018, 06:15

      Придурок

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 14 марта 2018, 00:55

      Реакция уже пошла... Теперь пытаться сгладить вряд ли получится

      -1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 14 марта 2018, 00:13

      Сожалею, что выбежал на футбольное поле с пистолетом, а не с автоматом)

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