Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Саввиди: «Сожалею, что выбежал на футбольное поле с пистолетом. Приношу извинения общественности»

Саввиди: «Сожалею, что выбежал на футбольное поле с пистолетом. Приношу извинения общественности»

13 марта 2018, 23:34
7

Владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди принес извинения за свое поведение в матче чемпионата Греции против АЕКа. Функционер выбежал на поле и стал угрожать судье убийством.

«Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОКа, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом.

Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК – АЕК: действиями судьи и контролера матча, остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд.

Моей единственной целью было уберечь многотысячный стадион, болельщиков ПАОКа от провокаций, беспорядков и человеческих жертв. Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал», – заверил Саввиди.

Из-за инцидента рассматривается вопрос о приостановке чемпионата Греции.

Кто такой Иван Саввиди – российский владелец ПАОКа, которого сейчас везде обсуждают

Источник: Р-Спорт
Греция. Суперлига ПАОК АЕК
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mario84
1520975588
Сожалею, что выбежал на футбольное поле с пистолетом, а не с автоматом)
Ответить
belrus21
1520978157
Реакция уже пошла... Теперь пытаться сгладить вряд ли получится
Ответить
Axe111
1520997321
Придурок
Ответить
zigbert
1521010702
Вседоступность и всепозволительность привела к этому.
Ответить
OfaZavr
1521013236
но отвечать придется и вряд ли одними извинениями отделается.
Ответить
Егор Велунов
1522320604
Ему бы лучше отправиться лечиться к психиатру, тогда санкции против него были бы меньше :)
Ответить
ribavadim
1526177842
Конечно плохо, Ваня! В таких случаях выбегать нужно с калашом, не уж то забыл...?!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
Вчера, 10:56
1
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
10 августа
3
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
7 августа
2
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
5 августа
2
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
5 августа
13
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
4 августа
7
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
3 августа
4
«Спартак» может отдать игрока в аренду за 1 миллион
3 августа
3
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции
28 июля
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
28 июля
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
27 июля
2
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову
23 июля
5
ФотоКлуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Нападающий сборной России отказал «Локомотиву»
18 июля
1
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+