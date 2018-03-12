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    «Барселону» и «Челси» на «Камп Ноу» рассудит Скомина

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси» обслужит словенская бригада судей под руководством Дамира Скомины. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

    Лайнсменами назначены Юре Прапротник и Роберт Вукан. Судьи на лицевых линиях – Матей Юг и Славко Винчич. Четвертым судьей назначен Томаж Кланчник.

    Каталонский клуб примет пенсионеров 14 марта. Напомним, первая часть противостояния завершилась со счетом 1:1.

    Скомина имеет статус рефери ФИФА. В мае 2017 года он работал на финальном матче Лиги Европы «Аякс»«Манчестер Юнайтед» (0:2).

    Источник: УЕФА

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    12.03.2018 21:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:47

      А почему не Брых?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      A.Conte 13 марта 2018, 07:56

      Главное не Эвребё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 13 марта 2018, 01:49

      Это лучше чем Айтекин

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 марта 2018, 21:57

      Когда команды то успели по второму голу забить???

      1
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