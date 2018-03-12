«Барселону» и «Челси» на «Камп Ноу» рассудит Скомина

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси» обслужит словенская бригада судей под руководством Дамира Скомины. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Лайнсменами назначены Юре Прапротник и Роберт Вукан. Судьи на лицевых линиях – Матей Юг и Славко Винчич. Четвертым судьей назначен Томаж Кланчник.

Каталонский клуб примет пенсионеров 14 марта. Напомним, первая часть противостояния завершилась со счетом 1:1.

Скомина имеет статус рефери ФИФА. В мае 2017 года он работал на финальном матче Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» (0:2).