Головин: «Быстрый гол придал уверенности ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который стал автором одного из голов в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом», отметил игру своих партнеров по команде – Витиньо и Понтуса Вернблума.

«Одержали важную победу при неплохой игре.

Конечно, помог быстрый гол, который придал нам уверенности в дальнейшем. Тем более этому мячу предшествовала хорошая комбинация. Партнеры все здорово сделали, и мне оставалось только пробить в угол.

Считаю, мы абсолютно по делу выиграли этот матч», – заявил Головин.

Игра 22-го тура РФПЛ «Ахмат» – ЦСКА завершилась со счетом 0:3.