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    Головин: «Быстрый гол придал уверенности ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который стал автором одного из голов в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом», отметил игру своих партнеров по команде – Витиньо и Понтуса Вернблума.

    «Одержали важную победу при неплохой игре.

    Конечно, помог быстрый гол, который придал нам уверенности в дальнейшем. Тем более этому мячу предшествовала хорошая комбинация. Партнеры все здорово сделали, и мне оставалось только пробить в угол.

    Считаю, мы абсолютно по делу выиграли этот матч», – заявил Головин.

    Игра 22-го тура РФПЛ «Ахмат» – ЦСКА завершилась со счетом 0:3.

    Источник: Р-Спорт

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    12.03.2018 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2018, 16:15

      Нужно, для уверенности тройку забить Лиону и не пропустить ни одного мяча.
      А мы, будем болеть за вас. Удачи, ПФК ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +658

      RUSARM 12 марта 2018, 14:34

      Так держать Санек и больше забивать!!!

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 12 марта 2018, 11:37

      Вот именно оставалось пробить в угол еще было время переложить мяч с ноги на ногу,сходить попить кофе и забить.В другой игре такое не прокатит,только в нашем тихоходном чемпе.Быстрее надо в штрафной реагировать.

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