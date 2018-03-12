Головин: «Быстрый гол придал уверенности ЦСКА»

Нужно, для уверенности тройку забить Лиону и не пропустить ни одного мяча.
А мы, будем болеть за вас. Удачи, ПФК ЦСКА!!!
Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который стал автором одного из голов в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом», отметил игру своих партнеров по команде – Витиньо и Понтуса Вернблума.
«Одержали важную победу при неплохой игре.
Конечно, помог быстрый гол, который придал нам уверенности в дальнейшем. Тем более этому мячу предшествовала хорошая комбинация. Партнеры все здорово сделали, и мне оставалось только пробить в угол.
Считаю, мы абсолютно по делу выиграли этот матч», – заявил Головин.
Игра 22-го тура РФПЛ «Ахмат» – ЦСКА завершилась со счетом 0:3.