Нобоа: «Из-за низких температур и мороза тяжело. Но потом понимаешь, что это Россия»

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Тосно» (1:0).

– Почему от матчу к матчу команда либо пропускает в концовках, либо близка к этому, как было сегодня?

– Это сложная ситуация. Мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. С «Анжи» в прошлом туре пропустили, сегодня чуть не повторили это. Нам нужно больше концентрации и больше тренироваться. Надо делать выводы, почему мы допускаем такие ошибки.

– Насколько трудно было перейти к минусовой температуре после теплых условий, в которой команда готовилась к игре?

– На самом деле тяжело из-за низких температур и мороза, особенно когда начинаешь разминаться и играть. Тяжело идет мяч, но потом понимаешь, что это Россия, и мы должны адаптироваться к этой температуре.

– Насколько трудно играть без номинального форварда? Игру пропускал Азмун, был заменен Жемалетдинов.

– И Попов, и Жемалетдинов хорошо сыграли. Понятно, что нам проще играть, когда мы контролируем мяч, и мы также ждeм, когда Азмун восстановиться, но и с ребятами было совершенно отлично играть.

«Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.