Матч «Урал» – «Локомотив» не состоится на новом стадионе из-за неготовности документов

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что матч 22 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» мог состояться на стадионе чемпионата мира-2018, однако помешали бюрократические проблемы.

«В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локомотива» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира. Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр.

За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали всe возможное, чтобы матч прошeл на десятитысячной «СКБ-Банк Арене», где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне», – написал функционер.

Ранее «Бомбардир» писал, что матч может быть перенесен в Тюмень.