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  • Матч «Урал» – «Локомотив» не состоится на новом стадионе из-за неготовности документов

Матч «Урал» – «Локомотив» не состоится на новом стадионе из-за неготовности документов

10 марта 2018, 21:04
3

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что матч 22 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» мог состояться на стадионе чемпионата мира-2018, однако помешали бюрократические проблемы.

«В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локомотива» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира. Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр.

За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали всe возможное, чтобы матч прошeл на десятитысячной «СКБ-Банк Арене», где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне», – написал функционер.

Ранее «Бомбардир» писал, что матч может быть перенесен в Тюмень.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив
Комментарии (3)
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Боцман59rus
1520709964
Геркус п.и.с.т.а.п.о.л, слишком много тебя в эфире, матч- открытие будет со спартаком, известно еще с июня прошлого года... ситуация с документами -ОТГОВОРКА, тебя вежливо послали ///... болельщикам локо желаю чемпионства и менее болтливого президента.
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paracetamol
1520754648
Давалка опять причины ищет предстоящего проигрыша.
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avera
1520789436
Причем тут Геркус,если игра на Урале?
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