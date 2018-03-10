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    Матч «Урал» – «Локомотив» не состоится на новом стадионе из-за неготовности документов

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что матч 22 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» мог состояться на стадионе чемпионата мира-2018, однако помешали бюрократические проблемы.

    «В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локомотива» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира. Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр.

    За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали всe возможное, чтобы матч прошeл на десятитысячной «СКБ-Банк Арене», где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне», – написал функционер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что матч может быть перенесен в Тюмень.

    Источник: Instagram

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    10.03.2018 21:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +549

      avera 11 марта 2018, 20:30

      Причем тут Геркус,если игра на Урале?

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 марта 2018, 10:50

      Давалка опять причины ищет предстоящего проигрыша.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 марта 2018, 22:26

      Геркус п.и.с.т.а.п.о.л, слишком много тебя в эфире, матч- открытие будет со спартаком, известно еще с июня прошлого года... ситуация с документами -ОТГОВОРКА, тебя вежливо послали ///... болельщикам локо желаю чемпионства и менее болтливого президента.

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