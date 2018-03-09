Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч «Урал» – «Локомотив» могут перенести в Тюмень

    Игра 22 тура РФПЛ между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» может состояться не в столице Свердловской области. Дело в неготовности поля на домашнем стадионе «шмелей».

    В связи с этим проводящая организация может перенести поединок в Тюмень на стадион «Геолог», являющийся резервным для уральцев.

    Расстояние от Екатеринбурга до Тюмени – 326 километров.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2018 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 марта 2018, 00:29

      А дальше, ещё дальше можно? По ближе к Полярному кругу. У нас в тренде Север - и у нефтяников, и у газовиков, и у военных. Давай на льдине сыграем. Рейтинг нашего футбола подскочит на пару-тройку пунктов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 23:51

      Отнимаете у людей последнее, неужели такой богатый регион не может найти средств для подготовки поляны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons 9 марта 2018, 23:47

      неготивность поля?Это что за выражение бл....тское?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 9 марта 2018, 22:20

      Полный бред,хотя я не пестаю удивляться всеми новшествами в пользу бояр и напротив холопов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 марта 2018, 21:57

      да там на много теплее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 21:34

      Трудно сейчас найти нормальное поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      avera 9 марта 2018, 21:12

      Перенести матч,как у спартачей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 9 марта 2018, 21:00

      У вас крытый манеж есть, какой н...й Тюмень

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11