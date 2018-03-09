Матч «Урал» – «Локомотив» могут перенести в Тюмень

А дальше, ещё дальше можно? По ближе к Полярному кругу. У нас в тренде Север - и у нефтяников, и у газовиков, и у военных. Давай на льдине сыграем. Рейтинг нашего футбола подскочит на пару-тройку пунктов.
Игра 22 тура РФПЛ между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» может состояться не в столице Свердловской области. Дело в неготовности поля на домашнем стадионе «шмелей».
В связи с этим проводящая организация может перенести поединок в Тюмень на стадион «Геолог», являющийся резервным для уральцев.
Расстояние от Екатеринбурга до Тюмени – 326 километров.