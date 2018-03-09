Агент Слуцкого: «У Леонида много поклонников в Европе»

Агент бывшего главного тренера московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле прокомментировал информацию, что его клиент летом будет назначен в голландский «Витесс».

«До сих пор нет никакой официальной информации. Я не буду называть конкретные клубы, от которых есть предложения.

Всe, что могу сказать, так это то, что у Леонида Слуцкого много поклонников в Европе. С его будущим всe прояснится в ближайшее время», – сказал Эмиле.

Последним место работы Слуцкого был английский «Халл Сити».

Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем