Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Слуцкого: «У Леонида много поклонников в Европе»

    Агент бывшего главного тренера московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле прокомментировал информацию, что его клиент летом будет назначен в голландский «Витесс».

    «До сих пор нет никакой официальной информации. Я не буду называть конкретные клубы, от которых есть предложения.

    Всe, что могу сказать, так это то, что у Леонида Слуцкого много поклонников в Европе. С его будущим всe прояснится в ближайшее время», – сказал Эмиле.

    Последним место работы Слуцкого был английский «Халл Сити».

    Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2018 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич 10 марта 2018, 13:32

      Все те,кто не любит Халл Сити

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 10 марта 2018, 02:42

      Какие у него поклонники в Европе, я вас умоляю, Березуцких что-ли отксерокопировали?!:))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Art188 9 марта 2018, 23:01

      В ЦСКА

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11