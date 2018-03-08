Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сон: «Забитые мячи не имеют значения, «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов»

    Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон поделился мнением о забитом мяча в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

    «Забитые мячи не имеют значения, мы вылетели из Лиги чемпионов. Я все еще расстроен результатом.

    Я не тот человек, который рад забитым мячам, несмотря на поражение. Я не такой человек. Я хочу побеждать в каждом матче и хочу забивать в каждом матче.

    Забитые мячи не так важны, результат важнее», – сказал Сон.

    Напомним, что Сон забил первый гол «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ на домашнем стадионе с 1962 года.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11