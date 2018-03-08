Сон: «Забитые мячи не имеют значения, «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов»

Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон поделился мнением о забитом мяча в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

«Забитые мячи не имеют значения, мы вылетели из Лиги чемпионов. Я все еще расстроен результатом.

Я не тот человек, который рад забитым мячам, несмотря на поражение. Я не такой человек. Я хочу побеждать в каждом матче и хочу забивать в каждом матче.

Забитые мячи не так важны, результат важнее», – сказал Сон.

Напомним, что Сон забил первый гол «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ на домашнем стадионе с 1962 года.