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«Зенит» лишил троих болельщиков права посещать игры клуба

6 марта 2018, 23:41
8

По итогам матча 21 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:0) санкт-петербургский «Зенит» лишил права посещать игры команды троих болельщиков. Они допустили правонарушения во время встречи с пермяками.

«Все правонарушители будут внесены футбольным клубом «Зенит» в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых.

Кроме того, если ФК «Зенит» будет оштрафован по итогам матча с «Амкаром», клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям», – сказано в клубном заявлении.

Напомним, что зенитовцы подали протест на результат матча.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Sanek85
1520369244
Жлобы бомжатские!!! У самих миллиарды, а хотят лавэ со своих же болельщиков срубить!!! Позор бомжам, позор!!!!
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Sanek85
1520369312
Конечно, подавайте иски в суд, заявы в РФС, только не играйте на футбольном поле!!! Замечательный типа топ-клуб!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1520372886
интересно сколько болельщиков псж сегодня лишат
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woyser
1520376283
Давно пора очищать клуб от быдлоты дискриминирующей, как клуб, так и болельщиков в целом.
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prezent2017
1520404625
Правильно. Гнать таких с трибун!
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OfaZavr
1520409204
вот всегда бы так, ловить и наказывать тех кто виновен а не клуб.
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zigbert
1520499592
Пора наводить порядок.
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