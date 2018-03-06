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    «Зенит» лишил троих болельщиков права посещать игры клуба

    По итогам матча 21 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:0) санкт-петербургский «Зенит» лишил права посещать игры команды троих болельщиков. Они допустили правонарушения во время встречи с пермяками.

    «Все правонарушители будут внесены футбольным клубом «Зенит» в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых.

    Кроме того, если ФК «Зенит» будет оштрафован по итогам матча с «Амкаром», клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям», – сказано в клубном заявлении.

    Напомним, что зенитовцы подали протест на результат матча.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.03.2018 23:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 11:59

      Пора наводить порядок.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:53

      вот всегда бы так, ловить и наказывать тех кто виновен а не клуб.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 09:37

      Правильно. Гнать таких с трибун!

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 марта 2018, 01:44

      Давно пора очищать клуб от быдлоты дискриминирующей, как клуб, так и болельщиков в целом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 марта 2018, 00:48

      интересно сколько болельщиков псж сегодня лишат

      0
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 6 марта 2018, 23:48

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      Конечно, подавайте иски в суд, заявы в РФС, только не играйте на футбольном поле!!! Замечательный типа топ-клуб!!!

      -9
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 6 марта 2018, 23:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жлобы бомжатские!!! У самих миллиарды, а хотят лавэ со своих же болельщиков срубить!!! Позор бомжам, позор!!!!

      -10
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      ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 > Sanek85 7 марта 2018, 00:36

      Это не болельщики, а... как говорил Широков... "де..лы!". Давно пора было начать именно такую практику, может, в дальнейшем, станет чище и спокойнее на трибунах.

      7
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Barmaleushka 7 марта 2018, 11:23

      Зачем передёргивать, ты прекрасно понял о чём он. Да и встретить того, кто семечки лузгает в Питере уже давно довольно затруднительно, тем более на стадионе.

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Barmaleushka 7 марта 2018, 12:19

      Вот, тебя из крайности в крайность кидает. Зачем какие-то дудки (мне, кстати на финале КК чей-то сынишка сзади периодически в ухо дудел.., бесило!), есть кричалки, песни, барабаны в конце концов.)) На Петровиче был трубач один, очень по моему "в тему" И почему именно Олд Траффорд, а не Энфилд например?)

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