«Зенит» лишил троих болельщиков права посещать игры клуба

По итогам матча 21 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:0) санкт-петербургский «Зенит» лишил права посещать игры команды троих болельщиков. Они допустили правонарушения во время встречи с пермяками.

«Все правонарушители будут внесены футбольным клубом «Зенит» в список лиц, которым нежелательно посещать матчи с участием сине-бело-голубых.

Кроме того, если ФК «Зенит» будет оштрафован по итогам матча с «Амкаром», клуб примет меры для возмещения материального ущерба путем выставления регрессионных исков к этим правонарушителям», – сказано в клубном заявлении.

Напомним, что зенитовцы подали протест на результат матча.