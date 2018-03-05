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  • «Зенит» подал протест на матч против «Амкара». Заседание пройдет 7 марта

«Зенит» подал протест на матч против «Амкара». Заседание пройдет 7 марта

5 марта 2018, 20:00
68

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» подал протест на матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

В концовке встречи главный арбитр встречи Владимир Сельдяков ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

– Правда ли, что зенитовцы сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест?

– Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – «Зенита» и «Амкара».

– На что подан протест?

– На нарушение правил игры, а именно правила 12 («Нарушения правил и недисциплинированное поведение»).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Григорьянц Артур
Комментарии (68)
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Dimon 007
1520269499
0:3 тех поражение за файеры и сидите сопли жуйте! Отскочили, там молчите не мытые!
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опус 2
1520269602
А на поле обыграть не пробовали ?
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insider_retro
1520269704
Когда не удаётся обозначить преимущество на поле, начинается эпоха бумагомарания и кабинетного крючкотворства... Когда не хватает 90 минут, что бы забить гол, всегда найдётся повод для многочасовых посиделок в поисках внешнего врага...
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Asbjorn
1520269742
с уралом пусть матч вспомнят,тогда всем довольны были
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APchelov
1520270244
Игра была позорной. Но этого мало. Давайте дальше позориться
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Боцман59rus
1520270470
понимаю раздражение питера, у меня после матча спартак- оренбург3_2 было так же, раздражали падения и затяжки (более откровенные) но спартак не сорвался на грубость и дожал... вся разница)) ЕРОХИН дно, с него спроса ноль, но Кришито предпочел борьбе, истеричную концовку в собственном исполнении
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spam2009
1520270990
Настоящие бомжи. Ходят подачки просят. Подайте на победу, подайте. Тьфу!!!
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1520272651
Амкар должен быть расформирован и закрыт, клуб играет в другую игру и это не футбол
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Гуус
1520272770
человек просто забыл что у него уже есть жк, тем более какая разница если он через минуту после этого игру закончил и игрок даже выйти на поле не успел после травмы полученной... Зениту пора новое прозвище вместо бомжей придумывать ЗЕНЫТИКИ!!! а кони и свинки что скажите?
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Ловкий Бубен
1520272974
Твари , нахлебаетесь, кто Зенит тронет кончит на ферме
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