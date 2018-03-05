«Зенит» подал протест на матч против «Амкара». Заседание пройдет 7 марта

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» подал протест на матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

В концовке встречи главный арбитр встречи Владимир Сельдяков ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

– Правда ли, что зенитовцы сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест?

– Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – «Зенита» и «Амкара».

– На что подан протест?

– На нарушение правил игры, а именно правила 12 («Нарушения правил и недисциплинированное поведение»).