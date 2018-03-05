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    «Зенит» подал протест на матч против «Амкара». Заседание пройдет 7 марта

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» подал протест на матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    В концовке встречи главный арбитр встречи Владимир Сельдяков ошибочно не удалил защитника пермяков Николая Зайцева.

    – Правда ли, что зенитовцы сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест?

    – Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – «Зенита» и «Амкара».

    – На что подан протест?

    – На нарушение правил игры, а именно правила 12 («Нарушения правил и недисциплинированное поведение»).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2018 20:00
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 6 марта 2018, 10:18

      А что если Амкар возьмет и выиграет ... и что потом... Опять переигровка... тогда они вес чемпионат должны переиграть.. Проигранные и сыгранные в ничью... Смешно...

      1
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      Рейтинг: +47

      sn0109 6 марта 2018, 10:05

      Да что там на матч... Сразу на досрочное чемпионство...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:03

      сами победить не смогли а теперь начали нытьем и жалобами в своем стиле заниматься.

      4
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 6 марта 2018, 09:31

      Выглядит как жалкие потуги.. Противно если честно.

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 6 марта 2018, 08:47

      Как вы ныть то привыкли, а вспомните себя, таких игр было много,например в матче с Уралом, или в матче со Спартаком в прошлом сезоне когда судья не удалил Кришито за 1000% нарушение. Играть учитесь, у вас игроков на 4 команды хватит, и по меркам РФС довольно сильных команд. Амкар молодцы сыграли хорошо.

      4
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 6 марта 2018, 02:28

      как же низко пали бомжы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 марта 2018, 02:05

      Такой Зенит вызывает только жалость...

      9
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 марта 2018, 01:43

      гениально то есть Зениту можно переиграть ,а когда явные сливы были договорняки за примерами далеко ходит не надо УРал,Терек , Кс и многие другие переигрывать не надо + сколько матчей было с нарушением правил начиная от голов которые были забиты с офсайдов , грубой и опасной игрой заканчивая дебошами на стадионах и они все равно имели свой хепианд и никто ничего не переигрывал....

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 марта 2018, 00:58

      Да уж...жаль не могут по-мужски принять провальный результат и сделать выводы...это не красит клуб с Невы((

      5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 5 марта 2018, 23:58

      на поле не смогли - так за полем будут пытаться...зенит совсем лицо потерял...((

      7
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