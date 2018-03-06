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    Москвич Еськов рассудит игру «Ростова» и «Зенита»; Турбин – «Динамо» и «Краснодара»

    Стали известны судьи, которые обслужат матчи 22 тура РФПЛ. В частности, встречу санкт-петербургского «Зенита» рассудит москвич Алексей Еськов.

    9 марта (пятница)

    «Амкар» – «Арсенал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    10 марта (суббота)

    «Уфа» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Тосно» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    11 марта (воскресенье)

    «Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Спартак» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    12 марта (понедельник)

    «Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    Источник: РФС

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    06.03.2018 19:26
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +380

      Гуус 7 марта 2018, 12:01

      Мой прогноз!
      «Амкар» 0–1 «Арсенал»
      «Уфа» 1–1 «Анжи»
      «Динамо» 0–3 «Краснодар»:
      «Тосно» 0–2 «Рубин»
      «Ахмат» 1–1 ЦСКА
      «Ростов» 1–0 «Зенит»
      «Спартак» 3–1 «СКА-Хабаровск»
      «Урал» 0–2 «Локомотив»:

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 марта 2018, 10:54

      Ростов все равно победит

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 марта 2018, 20:55

      Тяжело будет Ростову после "зенитовской атаки" на судей! Выстоит ли Еськов?

      4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > Serjoga 6 марта 2018, 21:28

      Еще тяжелее будет Хабаровску, т.к. Левников аккуратненько, при необходимости, будет крайне лоялен Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 марта 2018, 20:39

      ПОБЕДУ СПАРТАКУ И КРАСНОДАРУ!!!

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 6 марта 2018, 19:44

      М-да. С такими назначениями новых скандалов не избежать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 6 марта 2018, 19:39

      Давай Еськов делай

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Shogun 6 марта 2018, 20:56

      Кого?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Serjoga 6 марта 2018, 21:23

      Чего. Историю!

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