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  • Москвич Еськов рассудит игру «Ростова» и «Зенита»; Турбин – «Динамо» и «Краснодара»

Москвич Еськов рассудит игру «Ростова» и «Зенита»; Турбин – «Динамо» и «Краснодара»

6 марта 2018, 19:26
10

Стали известны судьи, которые обслужат матчи 22 тура РФПЛ. В частности, встречу санкт-петербургского «Зенита» рассудит москвич Алексей Еськов.

9 марта (пятница)

«Амкар» – «Арсенал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

10 марта (суббота)

«Уфа» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Тосно» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

11 марта (воскресенье)

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Спартак» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

12 марта (понедельник)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал Уфа Анжи Динамо Краснодар Тосно Рубин Ахмат ЦСКА Ростов Зенит Спартак СКА-Хабаровск Урал Локомотив Турбин Евгений Еськов Алексей
Комментарии (10)
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Shogun
1520354358
Давай Еськов делай
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edw7777
1520354663
М-да. С такими назначениями новых скандалов не избежать.
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Бугимен
1520357953
ПОБЕДУ СПАРТАКУ И КРАСНОДАРУ!!!
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Serjoga
1520358955
Тяжело будет Ростову после "зенитовской атаки" на судей! Выстоит ли Еськов?
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vgarakh
1520409291
Ростов все равно победит
Ответить
Гуус
1520413268
Мой прогноз! «Амкар» 0–1 «Арсенал» «Уфа» 1–1 «Анжи» «Динамо» 0–3 «Краснодар»: «Тосно» 0–2 «Рубин» «Ахмат» 1–1 ЦСКА «Ростов» 1–0 «Зенит» «Спартак» 3–1 «СКА-Хабаровск» «Урал» 0–2 «Локомотив»:
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