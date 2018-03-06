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    Будогосский: «Манчини недоволен, что матчи «Зенита» дважды подряд судил Сельдяков? Не его дело заниматься анализом назначений»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который остался недоволен назначением на матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0) арбитра Владимира Сельдякова.

    Судья судил две подряд встречи с участием «Зенита». До этого Сельдяков работал на игре с «Ахматом» (0:0).

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб подал протест и хочет аннулировать результат матча с «Амкаром».

    «Рефери может провести два матча подряд, если в этом есть необходимость. Не дело кого-либо заниматься анализом назначений, которыми занимается департамент судейского инспектирования. Есть конвенция УЕФА по судейству, в которой говорится, что такие вещи находятся исключительно в компетенции судейской организации. Не обсуждаются и не комментируются», – сказал Будогосский.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.03.2018 00:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:22

      Почему против зенита играют вообще. должны вставать и вынимать мячи из сетки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:36

      Манчини лучше бы против своей работы протесты и недовольства высказывал.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:53

      Копия такая же ситуация у Спартака с Вилковым.Спартак протест не подает.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 марта 2018, 08:40

      Будомоське давно пора дать пня -- на благо Российского футбола !!! Получается необходимость назначения сельдевых 2-й раз подряд была ! Возникает вопрос , какая необходимость или в чём ??? Напрашивается ответ -- второй раз подряд ничья и скандал (Зенит недобрал 4 очка) -- вот и ответ !!!

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Zenmaster 6 марта 2018, 09:49

      зенит не добрал их только потому что играли не внятно и в непонятно во что, судья отсудил если не на 5 то на 4 уж точно все свистки были по делу!

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > Гуус 6 марта 2018, 16:56

      Полностью согласен.......

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 марта 2018, 07:54

      Не оправдываю Манчини, но Будогосский, деятель ещё тот((

      4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 марта 2018, 05:21

      Надо бы ещё разок поставить, что бы точно убедиться, что виноват тренер.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 марта 2018, 03:33

      То есть как не его, а если судейство предвзятое от игры к игре, отрицательно влияет на исход встречи , вредит команде, ну как же не его ? очень даже его

      5
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Zubo 6 марта 2018, 09:51

      Превзято, амкар судью купил команда которая почти банкрот? не неси чушь!
      или ахмат купил судью?!
      зенит не взял очки только из за своей не внятной игры и тактики физручини

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 марта 2018, 00:53

      Роберто надо понять - это Россия. У нас как бы не так, как везде. Через тур он опять будет судить игру Зенита)

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 марта 2018, 00:33

      Следуя корпоративной этике Глава ДСиИ, сухо отбрил притязания Манчини, грамотно обставившись флажками из конвенции УЕФА по судейству...
      Ещё раз доказал непотопляемость своей конторы... А жаль, можно было бы и поворошить это гнездо непорочности...))

      6
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 марта 2018, 00:22

      Будогосского вон из футбола, самый коррупционированный чиновник.

      4
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