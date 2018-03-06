Будогосский: «Манчини недоволен, что матчи «Зенита» дважды подряд судил Сельдяков? Не его дело заниматься анализом назначений»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который остался недоволен назначением на матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0) арбитра Владимира Сельдякова.

Судья судил две подряд встречи с участием «Зенита». До этого Сельдяков работал на игре с «Ахматом» (0:0).

Ранее сообщалось, что петербургский клуб подал протест и хочет аннулировать результат матча с «Амкаром».

«Рефери может провести два матча подряд, если в этом есть необходимость. Не дело кого-либо заниматься анализом назначений, которыми занимается департамент судейского инспектирования. Есть конвенция УЕФА по судейству, в которой говорится, что такие вещи находятся исключительно в компетенции судейской организации. Не обсуждаются и не комментируются», – сказал Будогосский.