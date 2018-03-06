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  • Будогосский: «Манчини недоволен, что матчи «Зенита» дважды подряд судил Сельдяков? Не его дело заниматься анализом назначений»

Будогосский: «Манчини недоволен, что матчи «Зенита» дважды подряд судил Сельдяков? Не его дело заниматься анализом назначений»

6 марта 2018, 00:00
18

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который остался недоволен назначением на матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0) арбитра Владимира Сельдякова.

Судья судил две подряд встречи с участием «Зенита». До этого Сельдяков работал на игре с «Ахматом» (0:0).

Ранее сообщалось, что петербургский клуб подал протест и хочет аннулировать результат матча с «Амкаром».

«Рефери может провести два матча подряд, если в этом есть необходимость. Не дело кого-либо заниматься анализом назначений, которыми занимается департамент судейского инспектирования. Есть конвенция УЕФА по судейству, в которой говорится, что такие вещи находятся исключительно в компетенции судейской организации. Не обсуждаются и не комментируются», – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Будогосский Андрей Сельдяков Владимир
Комментарии (18)
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пряник929
1520283784
Ответ достойный
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prezent2017
1520283834
Заниматься назначениями и получать откаты буду только я! - Будогосский
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Павел Амурский
1520284929
Будогосского вон из футбола, самый коррупционированный чиновник.
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insider_retro
1520285622
Следуя корпоративной этике Глава ДСиИ, сухо отбрил притязания Манчини, грамотно обставившись флажками из конвенции УЕФА по судейству... Ещё раз доказал непотопляемость своей конторы... А жаль, можно было бы и поворошить это гнездо непорочности...))
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woyser
1520286783
Роберто надо понять - это Россия. У нас как бы не так, как везде. Через тур он опять будет судить игру Зенита)
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Zubo
1520296387
То есть как не его, а если судейство предвзятое от игры к игре, отрицательно влияет на исход встречи , вредит команде, ну как же не его ? очень даже его
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acer2003
1520312063
Не оправдываю Манчини, но Будогосский, деятель ещё тот((
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Zenmaster
1520314850
Будомоське давно пора дать пня -- на благо Российского футбола !!! Получается необходимость назначения сельдевых 2-й раз подряд была ! Возникает вопрос , какая необходимость или в чём ??? Напрашивается ответ -- второй раз подряд ничья и скандал (Зенит недобрал 4 очка) -- вот и ответ !!!
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zigbert
1520319224
Копия такая же ситуация у Спартака с Вилковым.Спартак протест не подает.
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OfaZavr
1520321764
Манчини лучше бы против своей работы протесты и недовольства высказывал.
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