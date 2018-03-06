Будогосский: «Манчини недоволен, что матчи «Зенита» дважды подряд судил Сельдяков? Не его дело заниматься анализом назначений»

Почему против зенита играют вообще. должны вставать и вынимать мячи из сетки
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который остался недоволен назначением на матч 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0) арбитра Владимира Сельдякова.
Судья судил две подряд встречи с участием «Зенита». До этого Сельдяков работал на игре с «Ахматом» (0:0).
Ранее сообщалось, что петербургский клуб подал протест и хочет аннулировать результат матча с «Амкаром».
«Рефери может провести два матча подряд, если в этом есть необходимость. Не дело кого-либо заниматься анализом назначений, которыми занимается департамент судейского инспектирования. Есть конвенция УЕФА по судейству, в которой говорится, что такие вещи находятся исключительно в компетенции судейской организации. Не обсуждаются и не комментируются», – сказал Будогосский.